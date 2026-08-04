Poznań - Włamali się do domu i ukradli pamiątki rodzinne, chcieli wrócić po więcej. Dwóch podejrzanych w rękach policji Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu Policji w Mosinie zatrzymali dwóch mężczyzn, odpowiedzialnych za kradzieże z włamaniem na terenie powiatu poznańskiego. Sprawcy ukradli z domu w Mosinie bezcenne pamiątki rodzinne i kosztowności o wartości blisko 24 000 złotych, a następnie próbowali włamać się tam ponownie. Jak się okazało, obaj byli poszukiwani do odbycia wieloletnich kar więzienia, a starszy z nich został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu i bez uprawnień.

Na początku czerwca na terenie Mosiny dwie osoby włamały się do jednego z domów, gdzie znajdowało się wiele cennych przedmiotów pozostawionych przez zmarłego członka rodziny. Złodzieje ukradli sporą część bezcennych pamiątek rodzinnych oraz kosztowności, takich jak biżuteria, klasery z monetami czy obrazy. Włamywaczom było jednak mało, w domu znajdowała się jeszcze spora część wartościowych przedmiotów, w związku z czym postanowili włamać się tam po raz drugi. Tym razem jednak ich próba spełzła na niczym, nie udało im się dostać do środka ponownie. Właściciele domu zgłosili sprawę na policję. Wartość strat oszacowano na blisko 24 000 zł.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a także śledczy z Komisariatu Policji w Mosinie podjęli szereg czynności zmierzających do ustalenia tożsamości dwóch włamywaczy oraz ich zatrzymania. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy oraz skrupulatnej analizie zebranego materiału, funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzn podejrzewanych o dokonanie kradzieży z włamaniem. Jak się okazało, jednego z nich nie trzeba było długo szukać. 55-latek, jeden z dwóch podejrzanych, kilka dni po kradzieży w Mosinie został zatrzymany do kontroli przez policjantów, gdy kierował samochodem. Jego podróż w tym momencie się skończyła. Mężczyzna prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu, nie posiadał wymaganych uprawnień do jego kierowania, a także był poszukiwany w celu odbycia kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Dalsza praca mundurowych z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziła do ustalenia tożsamości drugiego mężczyzny, którym okazał się 32-latek. W wyniku podjętych działań policjantów 17 czerwca został on zatrzymany. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach, okazało się, że on również jest poszukiwany w celu odbycia 3 lat i 8 miesięcy kary więzienia. Przeszukano również miejsca w których przebywali. Znaleziono w nich przedmioty pochodzące z okradzionego domu.

Śledczy z Komisariatu Policji w Mosinie w ramach prowadzonego postępowania po dokonaniu analizy podobnych przestępstw, do których dochodziło w powiecie poznańskim, powiązali 55 i 32-latka z inną kradzieżą z włamaniem, również na terenie gminy Mosina. Tam sprawcy w połowie kwietnia poprzez zniszczenie kłódki, dostali się do budynku, z którego ukradli materiały budowlane o łącznej wartości 2 000 zł.

Podejrzani usłyszeli dwa zarzuty, oba dotyczyły kradzieży z włamaniem do budynków znajdujących się w powiecie poznańskim. O ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd, ale ich pobyt w więzieniu może przedłużyć się nawet o kolejne 10 lat.

sierż. Michał Wiśniowski/MM