KWP/Rawicz – Wojewódzkie obchody Święta Policji Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj 17 lipca br. w Rawiczu odbyły się wojewódzkie obchody z okazji Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, a następnie przeniosły się na płytę rawickiego Rynku, gdzie odznaczono, awansowano i wyróżniono wielkopolskich policjantów, a także uhonorowano pracowników Policji. Ważnymi punktami wydarzenia było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu oraz ślubowanie nowo przyjętych policjantów i policjantek. Choć pogoda nie sprzyjała, w tym wyjątkowym dniu wielkopolskim stróżom prawa towarzyszyli licznie przybyli goście.

Uroczystą zbiórkę swoją obecnością, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Olczyka, zaszczycili: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, I Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb i urzędów na co dzień współpracujących z Wielkopolską Policją, a także kadra kierownicza garnizonu wielkopolskiego; naczelnicy wydziałów KWP w Poznaniu, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu oraz Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć kapelana KWP w Poznaniu ks. kan. Grzegorza Szafraniaka, Przewodniczącego NSZZP woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzeja Szarego, Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność funkcjonariuszy i pracowników Policji asp. sztab. Bartłomieja Gorzelańczyka, Wiceprzewodniczącej Wielkopolskiego Zarządu Województwa Związku Zawodowego Pracowników Justyny Perz, a także rodzin ślubujących, awansowanych i odznaczonych policjantów i policjantek.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli, którą koncelebrował arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Liturgię uświetniła gra orkiestry policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter również ze względu na jubileusze -100-lecia sportu w Policji oraz 100-lecia służby dzielnicowych w Polsce.

Podczas dzisiejszej zbiórki funkcjonariusze oraz pracownicy Wielkopolskiej Policji zostali odznaczeni z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesława Szczepańskiego, Wicewojewody Wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Olczyka oraz przedstawicieli związków zawodowych aktami mianowania na wyższe stopnie policyjne, medalami państwowymi oraz odznaczeniami resortowymi i związkowymi.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk odebrał ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy. Świeżo upieczonym policjantom przypomniał, że słowa policyjnej roty to swoisty drogowskaz postępowania w służbie. Nie mogło zabraknąć słów podziękowania dla rodzin nowo ślubujących, a także dla przedstawicieli instytucji, które wspierają działania Wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas ceremonii miało miejsce honorowe wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu. Starosta Adam Sperzyński jako przedstawiciel Komitetu Społecznego – fundatora sztandaru przekazał go Wiceministrowi MSWiA Wiesławowi Szczepańskiemu, który wręczył sztandar na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu nadkom. Mikołaja Banaszyka.

Mieszkańcy Rawicza, którzy mimo deszczowej pogody licznie towarzyszyli policjantom podczas świętowania mogli skorzystać z różnych atrakcji przygotowanych w miasteczku mundurowym, powstałym na Rynku specjalnie na tę okazję.

Małgorzata Meloch/IL





