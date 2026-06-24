KWP - Zatrzymani za oszustwa "na wnuczka" - video Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu 17 czerwca zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Zatrzymali dzwonili do mieszkańców Włoch i wyłudzali pieniądze metodą „na wnuczka”. Za tego typu przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu przy współpracy z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Poznaniu i Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami telefonicznymi „na wnuczka”.

Zatrzymane osoby wyspecjalizowały się w dzwonieniu do mieszkańców Włoch. Udając ich krewnych opowiadali historie o swojej poważnej chorobie i pilnej potrzebie zabiegów medycznych. Pokrzywdzeni próbując pomóc, tracili pieniądze, złoto, luksusowe zegarki. Realizacja była możliwa dzięki dobrej współpracy ze stroną włoską, oficerem łącznikowym oraz Europolem i Eurojustem.

Do zatrzymań doszło 17 czerwca br. na terenie pow. poznańskiego. W zatrzymaniach brała udział Grupa Realizacyjna z KMP w Poznaniu. Zatrzymane osoby działały w ten sposób od dłuższego czasu. Przy podejrzanych zabezpieczono 40 tys. złotych oraz drogie zegarki. Ostatecznie 4 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa za co grozi do 8 lat więzienia.

Maciej Święcichowski