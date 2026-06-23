KWP - Zatrzymany za handel farmaceutykami Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj 13 kwietnia br. policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Cyfrową KWP w Poznaniu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o wprowadzanie do obrotu leków anabolicznych i na potencję bez zezwolenia. Policjanci ustalili, że zatrzymany od dłuższego czasu zajmował się obrotem farmaceutykami za pośrednictwem popularnych platform sprzedażowych. Za to przestępstwo grozi do 2 lat więzienia.

Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu, do którego doszło w pobliżu jego miejsca zamieszkania w Poznaniu. W trakcie wykonywanych po zatrzymaniu czynności wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Techniki Kryminalistycznej i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KMP Poznań przy mężczyźnie, oraz w użytkowanych przez niego pomieszczeniach tj. garażu i miejscu zamieszkania oraz pojeździe marki BMW ujawniono i zabezpieczono kilkaset opakowań z zawartością łącznie 147 016 tabletek, 4 111 fiolek do iniekcji, 112 saszetek z zawartością żelu do spożycia o wartości czarnorynkowej ok. 400 tys. zł., pieniądze w kwocie 30 350zł, siedem telefonów komórkowych, dwa laptopy, tablet, pendrive, modem internetowy oraz 24 zamknięte, zaadresowane i gotowe do wysyłki paczki z zawartością środków anabolicznych. Przesyłki były wysyłane do odbiorców w Polsce i Europie. Zabezpieczono także samochód BMW o wartości 70 tys. złotych.

Policjanci spowodowali również wstrzymanie doręczeń 26 przesyłek nadanych przez zatrzymanego za pośrednictwem paczkomatów. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 124 Ustawy o prawie farmaceutycznym za który grozi do 2 lat więzienia. Wobec zatrzymanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego 2 razy w tygodniu oraz wydano zakaz opuszczania kraju.

Maciej Święcichowski