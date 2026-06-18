Konferencja naukowo-dydaktyczna pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania” Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Przez ostatnie dwa dni Ośrodek Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie był swoistym poligonem wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczestnikami 3. edycji konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania”. Takie przedsięwzięcia są elementem profesjonalizacji działań Policji i bez wątpienia przekładają się na wyższy poziom bezpieczeństwa nie tylko uczestników interwencji, ale również samych funkcjonariuszy.

W 2025 roku polscy policjanci przeprowadzili ponad 122 tysięcy interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przejawiających tzw. niestandardowe zachowania, często będące następstwem użycia substancji psychoaktywnych. Do czerwca 2026 r. odnotowano już blisko 60 tysięcy takich zdarzeń.

Duża dynamika, nieprzewidywalność zachowań, trudności w komunikacji, agresja, zły stan psychofizyczny - to składowe prawie każdej interwencji policjantów wobec osoby w kryzysie zdrowia psychicznego lub po użyciu środków psychoaktywnych. W codziennej policyjnej służbie to najtrudniejsze działania, które wymagają nie tylko wyszkolenia taktycznego i znajomości obowiązujących procedur prawnych, ale również kompetencji komunikacyjnych i wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii.

Przeprowadzając takie interwencje, w sytuacjach złożonych i dynamicznych, policjanci muszą radzić sobie jednocześnie z ogromnym stresem i presją. Wiedzą, że na podjęcie właściwej decyzji mają sekundy. Konsekwencją może być nie tylko odpowiedzialność karna i dyscyplinarna, ale również narażenie na ostrą krytykę medialną i społeczną.

To pokazuje jak ważne jest stworzenie przestrzeni do spotkań i dialogu przedstawicieli Policji, świata nauki, środowiska medycznego, wymiaru sprawiedliwości oraz innych służb i instytucji, które przyczyniają się do budowania poczucia bezpieczeństwa publicznego.

Taka intencja przyświecała organizatorom 3. edycji konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niestandardowym zachowaniem – współczesne wyzwania”, która w dniach 16-17 czerwca 2026 roku odbyła się w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie.

Konferencja odbyła się pod honorowym Patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, Wojewody Wielkopolskiej Agaty Sobczyk, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Starosty Gnieźnieńskiego Tomasza Budasza, Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz JM Rektora UMP prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Gniezna.

Otwarcia konferencji w imieniu Komendanta Głównego Policji dokonał nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W organizacji przedsięwzięcia Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Ośrodek Szkolenia Policji w Poznaniu zs. w Gnieźnie wsparło Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji, na czele z Panią Dyrektor insp. Sylwią Majewską-Mazepa, która rozpoczęła cykl konferencji o tej tematyce.

Organizatorów konferencji swoją obecnością zaszczycili: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Gabriela Socha Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych, insp. Sylwia Majewska-Mazepa Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP wraz z Zastępcą insp. Agnieszką Sowińską-Turczyk, insp. Piotrem Kulesza Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP, Pani Karolina Fabiś-Szulc I Wicewojewoda Wielkopolska, Pani Milena Wawrzynowicz Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani Dorota Biernikowicz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także inni znamienici goście.

Na konferencji nie mogło zabraknąć nadinsp. Tomasza Olczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, któremu towarzyszyła Zastępca insp. Violetta Mójta, a także mł. insp. Andrzeja Szarego Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ policjantów województwa wielkopolskiego. Zarówno szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Tomasz Olczyk, jak również mł. insp. Andrzej Szary w swoich wystąpieniach podkreślali rolę szkoleń i konieczność poszukiwania rozwiązań systemowych, które gwarantują funkcjonariuszom większą pewność oraz skuteczność w podejmowaniu działań wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przejawiających niestandardowe zachowania.

Współczesna Policja musi być przygotowane do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach skrajnie trudnych, przy zachowaniu wszelkich procedur i najwyższych standardów. Wspólne inicjatywy naukowe i szkoleniowe, takie jak miniona konferencja, stanowią ważny element profesjonalizacji działań służb. Nieodłącznym elementem takiego przedsięwzięcia jest doskonalenie kadry instruktorskiej oraz przekazywanie nabytych umiejętności w ramach szkoleń kaskadowych.

Intencje organizatorów i cel konferencji w swoim wystąpieniu trafnie podsumowała pani Karolina Fabiś-Szulc I Wicewojewoda Wielkopolski - „(…) bo rozwiązania powstają wtedy, kiedy spotykają się doświadczenie praktyków i wiedza ekspertów. Nowoczesne państwo musi być skuteczne i odpowiedzialne, musi być również wrażliwe na potrzeby osób narażonych na wykluczenie i cierpienie. Przedmiotowa konferencja pokazuje, że takie właśnie jest podejście służb – łączy troskę o bezpieczeństwo funkcjonariuszy z poszanowaniem godności i praw osób, wobec których prowadzone są interwencje”.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim Prelegentom, których wiedza i doświadczenie są największą wartością przedsięwzięcia oraz stanowią dowód na to, że w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców wszyscy jesteśmy systemem naczyń połączonych.

IL