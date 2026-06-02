Poznań - Kryminalni z Wildy zatrzymali „odbieraka” oszustów działających na OLX Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Wilda zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o udział w serii oszustw internetowych. Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po wypłacie pieniędzy pochodzących od oszukanych użytkowników portalu OLX. Kryminalni odzyskali część utraconych środków, a dodatkowo ustalili, że zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzeń doszło 20 maja 2026 roku. Jak ustalili śledczy, sprawcy działający za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego OLX skutecznie zmanipulowali co najmniej trzy osoby z różnych regionów Polski. Wśród pokrzywdzonych znaleźli się nie tylko seniorzy, ale również osoby w wieku 35–37 lat, które teoretycznie powinny być bardziej świadome zagrożeń występujących w sieci.

Schemat działania oszustów był dobrze przygotowany i opierał się na wzbudzeniu zaufania oraz wywołaniu presji czasu. Przestępcy kontaktowali się ze sprzedającymi wystawiającymi przedmioty na sprzedaż w internecie, podając się za zainteresowanych kupujących. Następnie informowali, że w celu opłacenia towaru oraz organizacji przesyłki wyślą specjalny link do firmy kurierskiej.

Po kliknięciu w przesłany odnośnik ofiara trafiała na fałszywą stronę internetową, do złudzenia przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam była instruowana, aby podać dane swojej karty płatniczej lub – co zdarzało się najczęściej – wygenerować i przekazać kod BLIK. Oszuści przekonywali, że jest to niezbędne do potwierdzenia odbioru środków lub nadania przesyłki.

W rzeczywistości kod BLIK służy do wypłaty pieniędzy z konta bankowego. W momencie jego przekazania przestępcy natychmiast wykorzystywali go do wypłaty gotówki z bankomatu. Pokrzywdzeni byli przekonani, że finalizują sprzedaż przedmiotu, podczas gdy w rzeczywistości tracili własne oszczędności.

Po uzyskaniu informacji o działalności sprawców na terenie Poznania kryminalni z Komisariatu Policji Poznań – Wilda, specjalizujący się między innymi w zwalczaniu przestępczości oszustw, rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy oszuści nie osiągnęli w pełni swojego celu.

Policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji bezpośrednio po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on rolę tzw. „odbieraka” – osoby odpowiedzialnej za fizyczne pobieranie gotówki wypłacanej przy użyciu kodów BLIK uzyskanych od zmanipulowanych pokrzywdzonych, a następnie przekazywanie jej dalej w przestępczym łańcuchu.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu, dzięki czemu część utraconych przez pokrzywdzonych środków udało się odzyskać. To jednak nie był koniec problemów 47-latka. Kryminalni znaleźli przy nim również narkotyki, a dodatkowo ustalili, że jest osobą poszukiwaną listem gończym przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności podczas sprzedaży przedmiotów w internecie. Należy pamiętać, że osoba kupująca nie potrzebuje danych naszej karty płatniczej ani kodów BLIK, aby przelać pieniądze za zakupiony towar. Kod BLIK służy do autoryzowania płatności lub wypłaty gotówki z naszego konta. Jego przekazanie osobie trzeciej może skutkować natychmiastową utratą pieniędzy. Każda prośba o wygenerowanie kodu BLIK w celu „odbioru płatności”, „potwierdzenia przesyłki” czy „aktywacji transakcji” powinna wzbudzić szczególną czujność i zostać zweryfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań.

podkom. Łukasz Paterski/MM