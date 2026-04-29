KWP - Uroczysta zbiórka z okazji wręczenia Kryształowych Gwiazd Data publikacji 29.04.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj w Trzebawiu odbyła się uroczysta gala, podczas której kolejne „Kryształowe Gwiazdy” trafiły do rąk policjantów i policjantek z Wielkopolski. Do grona laureatów dołączyło 79 mundurowych, którzy w służbie lub poza nią uratowali ludzkie życie. Dziesięciu spośród tegorocznych laureatów uratowało ludzkie życie po raz kolejny. Zostali uhonorowani „Kryształową Gwiazdą ze wstęgą”.

Na dzisiejszej uroczystości jej współorganizatorzy: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary przywitali znamienitych gości:

I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomira Piekuta, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Violettę Mójtę, Wojewodę Wielkopolską Agatę Sobczyk, reprezentowaną prezez II Wicewojewodę Jarosława Maciejewskiego oraz Starostę powiatu poznańskiego reprezentowanego przez Pawła Jazy - Członka Zarzadu Powiatu Poznańskiego.

Nie mogło zabraknąć komendantów miejskich i powiatowych, naczelników z KWP w Poznaniu oraz Zastępcę Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – przełożonych wyróżnionych policjantów. Na sali pojawili się także: Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ policjantów oraz ks. kan. Grzegorz Szafraniak Kapelan wielkopolskich policjantów.

Jednak głównymi bohaterami uroczystej zbiorki byli wyróżnieni - policjantki i policjanci.

„Kryształowa Gwiazda” to szczególne wyróżnienie dla funkcjonariuszy, którzy swoją postawą udowodnili, czym są dla każdego policjanta słowa roty ślubowania. Ta prestiżowa nagroda, wręczana policjantom z Wielkopolski, jest wyrazem uznania dla tych funkcjonariuszy, którzy w trakcie codziennej służby lub poza nią, często narażając siebie, przyczynili się do uratowania ludzkiego życia, bądź też ich działania przyniosły wyraźną poprawę losu drugiego człowieka.

Od 2005 roku na uroczystej zbiórce Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu razem z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wyróżnia w ten sposób policjantów – bohaterów. Przez 21 lat wręczono ponad 1000 „Kryształowych Gwiazd” i 121 Kryształowych Gwiazd ze Wstęgą. To setki ocalonych osób, tyleż samo historii ludzkich dramatów i zdarzeń, w których policjanci bez wahania ruszyli na pomoc. Ogromna liczba laureatów pokazuje, że niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, często z narażeniem własnego życia, jest w policyjnej służbie niemalże codziennością.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podkreślił, że są wizytówką garnizonu wielkopolskiego. Życzył wszystkim pomyślności w służbie.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego przypomniał, że Policja w Wielkopolsce jako pierwsza wprowadziła tego typu wyróżnienie. Na przestrzeni ponad 20 lat podczas których wręczane są Kryształowe Gwiazdy, otrzymał ją co 7 wielkopolski policjant. Przewodniczący podkreślił, że wyróżnieni policjanci swoim przykładem pokazali czym są dla nich słowa Roty Ślubowania.

Kryształowa Gwiazda ze wstęgą

1. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. - 11 grudnia 2024 roku, wraz z innym policjantem, z polecenia dyżurnego udał się na ulicę Głogowską w Grodzisku Wlkp. gdzie na dachu pustostanu miało dojść do próby samobójczej – zraniona kobieta siedziała na dachu budynku. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze niezwłocznie, wspólnie z ratownikiem medycznym, pobiegli na dach budynku i wykorzystując nieuwagę kobiety podczas rozmowy obezwładnili ją. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna.

2. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie - 28 grudnia 2024 roku, policjanci z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Leśną w Złotowie, gdzie doszło do pożaru budynku. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali kłęby dymu wydobywające się z okien domu. Dowiedzieli się, że dom był własnością 66-letniego mężczyzny, który ma problemy z poruszaniem się. Wybili szybę w oknie i weszli do środka. W jednym z pomieszczeń zastali przerażonego mężczyznę. Ewakuowali go przez okno i przekazali pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Z uwagi na zagrożenie wybuchem butli gazu będącej w domu, funkcjonariusze ewakuowali czteroosobową rodzinę będącą w sąsiednim domu.

3. Policjant Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 9 lutego 2025 roku wraz z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechał na most św. Rocha w Poznaniu, gdzie według osób zgłaszających znajduje się mężczyzna z nożem, który chce skoczyć z mostu do Warty. Na miejsce policjanci zastali mężczyznę, który znajdował się poza barierkami mostu, trzymał w ręce nóż oraz groził popełnieniem samobójstwa. Funkcjonariusze zainicjowali rozmowę z nim, a następnie wykorzystując jego nieuwagę przeciągnęli go przez barierki w bezpieczne miejsce.

4. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - wraz z innymi policjantami 28 grudnia 2024 roku, z polecenia dyżurnego pojechał na ulicę Strusia w Poznaniu gdzie miało dojść do awantury między kobietą i mężczyzną. Na miejscu zgłaszająca oświadczyła, że pokłóciła się z partnerem, który ma myśli rezygnacyjne. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania za mężczyzną. Znaleźli go na strychu w stanie zagrażającym życiu. Natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala.

5. Policjant Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 25 sierpnia 2024 roku, policjant pełnił służbę w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. W pewnym momencie w jednym z pomieszczeń zauważył mężczyznę wiszącego przy oknie. Natychmiast włączył system alarmowy, odwiązał mężczyznę i z uwagi na brak oddechu rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili mężczyzna odzyskał oddech. Został przewieziony do szpitala.

6. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Kaliszu - 22 października 2024 roku w holu głównym komendy w Kaliszu zauważył nieprzytomną kobietę leżącą na podłodze. Kobieta nie oddychała i nie miała wyczuwalnego tętna. Wraz ze znajdującym się w pobliżu pracownikiem Policji podjął resuscytacje krążeniowo-oddechową. Po chwili kobieta odzyskała czynności życiowe.

7. Policjant Komendy Powiatowej Policji we Wrześni - 27 kwietnia 2025 roku, wraz z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechał na osiedle przy ulicy Piastów we Wrześni, gdzie według zgłoszenia nie ma kontaktu z 80-letnią kobietą. Funkcjonariusze wyważyli drzwi a wewnątrz znaleźli nieprzytomną seniorkę leżącą na podłodze głową do dołu. Kobieta nie oddychała dlatego natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili kobiecie przywrócono czynności życiowe. Karateka pogotowia zabrała ją do szpitala.

8. Policjant z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni – 25 kwietnia 2025 roku wraz z innym policjantem, z polecenia dyżurnego, udał się do miejscowości na terenie powiatu, gdzie według zgłoszenia młoda kobieta wyszła z mieszkania z myślami rezygnacyjnymi. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania. Znaleźli ją w lesie w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Przystąpili do pierwszej pomocy przedmedycznej i po chwili kobieta odzyskała oddech. Do przyjazdu załogi zespołu ratownictwa medycznego monitorowali czynności życiowe kobiety.

9. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 23 października 2025 roku, wraz z innym policjantem, z polecenia dyżurnego pojechał na ulicę Nieszawską w Poznaniu, gdzie znajduje się mężczyzna mający myśli rezygnacyjne. Na miejscu mundurowi zauważyli mężczyznę stojącego na parapecie w otwartym oknie na 6 piętrze. W odpowiednim momencie podeszli do mężczyzny i ściągnęli go z parapetu do wnętrza pokoju. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia która przewiozła mężczyznę do szpitala.

Kryształowa Gwiazda

1. Policjant i policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 16 października 2024 roku z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Tylne Chwaliszewo w Poznaniu gdzie na moście Chrobrego ma przebywać mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejscu patrol zauważył mężczyznę stojącego poza barierkami mostu, tyłem do jezdni. Policjantka nawiązując rozmowę z mężczyzną odwróciła jego uwagę, a w tym czasie policjant podbiegł do mężczyzny, chwycił go odzież i wciągnął za barierkę.

2. Trzej policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 16 listopada 2024 roku interweniowali przy ulicy Wierzbięcice w Poznaniu, gdzie doszło do pożaru w bloku. Policjanci ustalili mieszkanie, w którym wybuchł pożar, weszli siłowo do mieszkania i sprawdzili wszystkie pomieszczenia. W jednym z pokoi zauważyli śpiącego mężczyznę. Wyprowadzili go z budynku po czym zlokalizowali źródło dymu i ognia; była nim kłoda drewna, która wypadła z kominka na panele z tworzywa sztucznego.

3. Policjantka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 21 listopada 2024 roku, wraz z innym policjantem z polecenia dyżurnego interweniowała przy ulicy Lodowej w Poznaniu, gdzie doszło do pożaru mieszkania. Na miejscu była już straż pożarna. Narażając się policjanci ewakuowali ludzi z zadymionego budynku. Po zakończeniu ewakuacji funkcjonariusze zostali przewiezieni na SOR z podejrzeniem zatrucia gazami pożarowymi.

4. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży – 20 grudnia 2024 roku interweniowali przy ulicy Zdrojowej w Chodzieży, gdzie na terenie jednej z firm miał miejsce pożar budynku. Na miejscu funkcjonariusze zastali osobę zgłaszającą, która poinformowała ich, że w rejonie pożaru znajduje się mężczyzna, który z uwagi na uraz nogi i doznany szok nie może opuścić płonącego warsztatu. Policjanci wbiegli do budynku i wynieśli poszkodowanego. Chwilę później w budynku nastąpiła eksplozja butli gazowej.

5. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – 28 grudnia 2024 roku z polecenia dyżurnego interweniowali w niewielkiej miejscowości na terenie powiatu, gdzie według zgłoszenia młoda kobieta w kryzysie emocjonalnym miała zażyć dużą ilość tabletek. Na miejscu mundurowi zastali półprzytomną kobietę. Udzielili jej pomocy przedmedycznej, ale przede wszystkim doprowadzili do zwrócenia treści pokarmowej. Kobietę przekazano pod opiekę załogi karetki pogotowia.

6. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim - 11 grudnia 2024 roku, wspólnie z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechał na ulicę Głogowską w Grodzisku Wlkp. gdzie na dachu pustostanu miała przebywać ranna kobieta w kryzysie emocjonalnym. Na miejscu, wykorzystując nieuwagę kobiety podczas rozmowy z ratownikiem, policjanci podeszli do niej, obezwładnili ją i ściągnęli ją z dachu.

7. Policjant Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 9 lutego 2025 roku wraz z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechał na most św. Rocha w Poznaniu, gdzie według osób zgłaszających znajduje się mężczyzna z nożem, który chce skoczyć z mostu do Warty. Na miejsce policjanci zastali mężczyznę, który znajdował się poza barierkami mostu, trzymał w ręce nóż oraz groził popełnieniem samobójstwa. Funkcjonariusze zainicjowali rozmowę z nim, a następnie wykorzystując jego nieuwagę przeciągnęli go przez barierki w bezpieczne miejsce.

8. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - 22 października 2024 roku z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Malinową w Pleszewie, gdzie w zaparkowanym samochodzie na parkingu leży kobieta, która nie daje oznak życia. Na miejscu policjanci podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i przywrócili czynności życiowe kobiety, która następnie została przekazana załodze karetki pogotowia.

9. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 28 grudnia 2024 roku z polecenia z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Strusia w Poznaniu gdzie miało dojść do awantury między kobietą i mężczyzną. Na miejscu zgłaszająca oświadczyła, że pokłóciła się z partnerem, który ma myśli rezygnacyjne. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania za mężczyzną. Znaleźli go na strychu w stanie zagrażającym życiu. Natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej. Zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala

10. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie - 31 marca 2025 roku, z poleceni dyżurnego pojechali do jednej z miejscowości na terenie powiatu, gdzie według zgłaszającej jej koleżanka może potrzebować pomocy Policji. Na miejscu mundurowi zastali palące się trzy motory, quada, palety, wiatę i budynek gospodarczy. Natychmiast wezwali Straż Pożarną. Po chwili z domu mieszkalnego wybiegła do nich kobieta, która przekazała, że jej mąż polał pojazdy benzyną i je podpalił, a ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niekontrolowany sposób. Z informacji przekazanych przez kobietę wynikało, że życie jej męża jest zagrożone ponieważ znajduje się w płonącym budynku. Mundurowi wyważyli drzwi i weszli do środka, jednak mężczyzna mimo ogromnego zagrożenia nie chciał opuścić pomieszczenia. Policjanci siłą wyprowadzili go z budynku i wezwali pogotowie ratunkowe. Straż Pożarna ugasiła pożar.

11. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Kole - 20 listopada 2024 roku, wspólnie z innym policjantem podczas pełnienia służby patrolowej zauważyli na moście rzeki Warty przechyloną przez barierki kobietę, która wzywała pomocy. Policjanci podbiegli do kobiety i zauważyli, że trzyma się ona za ręce mężczyznę wiszącego nad rzeką. Natychmiast zaczęli wciągnąć mężczyznę na most. Pomogli w tym trzej mężczyźni, którzy widząc całą sytuację zatrzymali się. Ponieważ mężczyzna wyrywał się i nie miał już części odzieży ciężko było go wciągnąć na most. Policjant przeszedł na drugą stronę bariery mostu, złapał szarpiącego się mężczyznę za pasek od spodni i w ostatniej chwili wciągnął go na most.

12. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży – 22 maja 2025 roku zostali powiadomieni przez dyżurnego o zaginięciu kobiety w kryzysie emocjonalnym. Ustalili, że kobieta może przebywać w jednej z miejscowości powiatu chodzieskiego. We wskazanym miejscu znaleźli zamknięty samochód, w którym leżała kobieta. Funkcjonariusze wybili tylną szybę pojazdu od strony kierowcy i otworzyli drzwi. Kobieta nie dawała oznak życia. Funkcjonariusze udzielił kobiecie pomocy przedmedycznej w wyniku czego zostały u niej przywrócone funkcje życiowe.

13. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu – 12 czerwca 2025 roku, policjant wracając do domu po zakończonej służbie zauważył dym nad jedną z posesji w Borui Kościelnej. Natychmiast pojechał w to miejsce i już z daleka zauważył, że pali się pojazd ciężarowy oraz budynek gospodarczy przylegający do domu. Nie zważając na kłęby dymu oraz wysoki ogień wbiegł do budynku. W środku przebywał 59-letni mężczyzna oraz dwóch chłopców w wieku 4 i 8 lat. Policjant wyprowadził cała trójkę z budynku. W tym czasie na miejsce przyjechały pierwsze zastępy Straży Pożarnej, które zajęły się prowadzeniem akcji gaśniczej.

14. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie - 7 kwietnia 2025 roku z polecenia dyżurnego pojechali do Kwilicza, gdzie ma mieć miejsce zakłócenie miru domowego przez nietrzeźwego 30-latka. Pod wskazanym adresem policjanci zauważyli, że z budynku mieszkalnego przez okno piwnicy i spod drzwi wejściowych wydobywa się gęsty dym. Natychmiast weszli do budynku, żeby sprawdzić czy ktoś jest w środku. Znaleźli dwóch nietrzeźwych mężczyzn, którzy nie byli w stanie o własnych siłach wyjść z pomieszczeń. Policjanci wyprowadzili mężczyzn na zewnątrz. Na miejsce wezwano Straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego, który zadecydował o zabraniu jednego z mężczyzn do szpitala.

15. Policjantka i dwaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 7 czerwca 2024 roku podczas patrolowania ulic dzielnicy Grunwald w Poznaniu, na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka a Niegolewskich, zauważyli przy przejściu dla pieszych stojącą grupę osób oraz leżącego na ziemi mężczyznę. Zatrzymali radiowóz i podbiegli w to miejsce. Ustali, że mężczyzna przed chwilą przewrócił się rozbijając głowę i jest nieprzytomny. Policjanci przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, która przejęła czynności ratownicze. W wyniku podjętych działań przywrócono mężczyźnie funkcje życiowe.

16. Policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - 23 czerwca 2025 roku z polecenia dyżurnego policjantki pojechały na ulicę Holenderską w Lesznie, gdzie miał przebywać mężczyzna mający myśli rezygnacyjne. Dokładny adres nie był znany. Policjantki ustaliły zgłaszającego oraz miejsce gdzie może ona przybywać. W piwnicy budynku znalazły wiszącego mężczyznę bez oznak życia. Natychmiast udzieliły mu pomocy. Mężczyzna odzyskał przytomność i trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

17. Policjant i policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 9 czerwca 2025 roku z polecenia dyżurnego pojechali do Niepruszewa, gdzie mężczyzna w trakcie przerwy w pracy spadł z ławki i uderzył głową o podłogę. Na miejscu mundurowi ocenili funkcje życiowe poszkodowanego, stwierdzili brak przytomności, nieprawidłowy oddech i brak reakcji na bodźce. Przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej, którą prowadzili przez około 30 minut. W wyniku podjętych czynności mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Na miejsce przyjechała załoga ratownictwa medycznego, która przewiozła mężczyznę do szpitala.

18. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Czarkowie - 1 sierpnia 2025 roku, policjant przebywał na adaptacji zawodowej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I. Podczas pełnienia służby patrolowej z innym policjantem został poinformowany o tym, że w rejonie Placu Defilad w Warszawie osoba spadła z wysokości i nie daje oznak życia. Policjanci udali się na miejsce, gdzie zastali inny patrol Policji, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjant przejął czynności resuscytacyjne oraz podłączył urządzenie AED. Dzięki podjętym czynnościom ratunkowym uratowano życie mężczyzny.

19. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - 26 maja 2025 roku będąc w czasie wolnym od służby zauważył na jednej z ulic w Trzciance kobietę leżąca na chodniku. Natychmiast zareagował. Stwierdził brak oddechu i czynności życiowych dlatego podjął resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wezwał służby ratunkowe. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który przejął czynności ratownicze.

20. Policjantka Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży - 2 października 2025 roku policjantka pełniła służbę obchodową. W trakcie przejazdu do Komendy Powiatowej Policji w Pile na ulicy Bydgoskiej zauważyła mężczyznę leżącego na ziemi. Mężczyzna nie oddychał. W związku z powyższym funkcjonariuszka niezwłocznie przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadziła do czasu przyjazdu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Podjęte działania przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny.

21. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie - 12 czerwca 2025 roku z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Surzyńskiego w Kościanie, gdzie według zgłoszenia kobieta w wieku około 74 lat upadła na podłogę. Na miejscu funkcjonariusze zastali męża kobiety, który przekazał, że kobieta leży i nie oddycha. Policjanci rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili na zmianę. Po chwili na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, która przejęła od policjantów czynności ratunkowe. Kobiecie przywrócono funkcje życiowe.

22. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - 15 kwietnia 2025 roku, policjanci pojechali do miejscowości Baranówek, gdzie według zgłoszenia mężczyzna miał targnąć się na swoje życie. Na miejscu zastali mężczyznę w stanie bezpośrednio zagrażającym jego życiu. Podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce przybyła załoga zespołu ratownictwa medycznego, która wspólnie z patrolem prowadziła czynności ratujące życie. Po około 30 minutach u mężczyzny powróciły czynności życiowe. Następnie został on przewieziony do szpitala.

23. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 31 stycznia 2025 roku z polecenia dyżurnego policjanci pojechali do Pobiedzisk na ulicę Gnieźnieńska, gdzie mężczyzna miał upaść i dostać drgawek. Na miejscu mundurowi zastali leżącego mężczyznę, który był reanimowany przez przechodniów. Funkcjonariusze przejęli resuscytację i prowadzili ją do momentu przyjazdu załogi pogotowia. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

24. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - 12 kwietnia 2025 roku, z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Szkolną w Kaliszu, gdzie mężczyzna ma usiłować popełnić samobójstwo. Na miejscu policjanci podjęli rozmowę z mężczyzną, po czym obezwładnili go i przekazali załodze ratownictwa medycznego, która przybyła na miejsce.

25. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - 21 października 2025 roku, wspólnie z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechała na ulice Widok w Kaliszu, gdzie mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Po przybyciu na miejsce policjanci ustalili, że na klatce schodowej pomiędzy 6 a 7 piętrem budynku w otwartym oknie stoi młody mężczyzna. Mundurowi wiedząc, że nie są dla niego widoczni użyli siły fizycznej, wyciągnęli mężczyznę z okna i obezwładnili. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

26. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - 15 października 2025 roku policjant pełnił służbę wraz z innymi policjantami. Z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Fabryczną w Poznaniu gdzie na dachu spichlerza ma znajdować się nastolatka, która ma myśli rezygnacyjne. Na miejscu policjant usłyszał płacz, wtedy podjął decyzję, aby wejść na dach spichlerza po rynnie. Nie wprowadzając nerwowej atmosfery podszedł do nastolatki, chwycił ją oburącz za tułów i odciągął od krawędzi dachu. Decyzją strażaków, z uwagi na zły stan budynku, funkcjonariusz wraz z nieletnią zostali sprowadzeni na ziemię za pomocą drabiny z koszem. Nastolatka załogą pogotowia ratunkowego została przewieziona do szpitala.

27. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie - 2 listopada 2024 roku, policjanci w trakcie patrolu zauważyli samochód osobowy zaparkowany w lesie. Auto miało włączony silnik a do rury wydechowej była podłączona rura od odkurzacza, która prowadziła przez okno do środka pojazdu. Na miejscu kierowcy siedział nieprzytomny mężczyzna. Po siłowym otwarciu drzwi mundurowi wyciągnęli go i przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kiedy u mężczyzny przywrócono oddech został on ułożony w pozycji bezpiecznej, a na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

28. Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim - w 2019 roku zarejestrował się w bazie dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS. W 2023 roku funkcjonariusz otrzymał informację, że może oddać komórki macierzyste i uratować życie innej osobie. Bez wahania podjął decyzje o oddaniu komórek macierzystych, a cały zabieg odbył się pod koniec 2023 roku.

29. Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim - 18 września 2025 roku, pełniła służbę wraz z dwoma funkcjonariuszami na terenie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego. Funkcjonariusze w trakcie patrolu zostali poinformowali o nieprzytomnej osobie znajdującej się w tramwaju. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie zastali nieprzytomnego mężczyznę w wieku około 40 lat. Policjantka przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, na miejscu użyto również defibrylatora AED. Mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Niestey pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.

30. Czterej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim – 12 sierpnia 2025 roku z polecenia dyżurnego zostali skierowani na ulicę Wrocławską w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zgłoszono zadymienie w jednym z bloków mieszkalnych. Funkcjonariusze ustalili, że w jednym z mieszkań, z którego wydobywa się dym, przebywa starsza, niepełnosprawna kobieta. Mundurowi weszli do mieszkania i przenieśli kobietę w bezpieczne miejsce.

31. Policjant i Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie - 20 listopada 2025 roku z polecenia dyżurnego pojechali na Arkuszewo w Gnieźnie, gdzie zaginęła dziewczynka. Podczas patrolu, na ulicy Równiej napotkali dziewczynkę, której wygląd odpowiadał rysopisowi osoby zaginionej. Dziewczynka była nieprzytomna, zziębnięta, miała płytki i ledwo wyczuwalny oddech. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce załogi ratownictwa medycznego stwierdzono, że dziewczynka powinna zostać przewieziona do Centrum Pediatrii w Poznaniu.

32. Policjant i policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – 20 sierpnia 2025 roku z polecenia dyżurnego pojechali na ulicę Sienkiewicza w Słupcy, gdzie według zgłoszenia na torach kolejowych siedzi mężczyzna. Na miejscu mundurowi zauważyli, że około 10 metrów od przejazdu na torach kolejowych znajduje się mężczyzna. Podbiegli do niego i siłą ściągnęli go z torów, sprzed nadjeżdżającego pociągu.

33. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 9 lutego 2025 roku, policjant był jednym z funkcjonariuszy skierowanych na interwencję wobec mężczyzny w kryzysie emocjonalnym, znajdującym się w rejonie mostu św. Rocha w Poznaniu. Funkcjonariusz podbiegł do mężczyzny, wychylił się za barierkę i chwycił go za ubranie uniemożliwiając upadek do rzeki. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przewozie mężczyzny do szpitala.

34.Policjant z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni – 27 kwietnia 2025 roku, wraz z innym policjantem z polecenia dyżurnego pojechał na osiedle przy ulicy Piastów we Wrześni, gdzie według zgłoszenia nie ma kontaktu z 80-letnią kobietą. Funkcjonariusze wyważyli drzwi a wewnątrz znaleźli nieprzytomną seniorkę leżącą na podłodze głową do dołu. Kobieta nie oddychała dlatego natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili kobiecie przywrócono czynności życiowe. Karateka pogotowia zabrała ją do szpitala.

35. Policjantka z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni - 25 kwietnia 2025 roku wraz z innym policjantem, z polecenia dyżurnego, udał się do miejscowości na terenie powiatu, gdzie według zgłoszenia młoda kobieta wyszła z mieszkania z myślami rezygnacyjnymi. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania. Znaleźli ją w lesie w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Przystąpili do pierwszej pomocy przedmedycznej i po chwili kobieta odzyskała oddech. Do przyjazdu załogi zespołu ratownictwa medycznego monitorowali czynności życiowe kobiety.

36.Policjant Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – w dniu 23 października 2025 roku, wspólnie z innym policjantem z polecenia dyżurnego KMP w Poznaniu pojechał do jednego z mieszkań w Poznaniu, gdzie znajdował się mężczyzna, który ma myśli rezygnacyjne. Po dotarciu na miejsce policjanci natychmiast zlokalizowali go. Zachowując szczególne środki ostrożności zbliżyli się do mężczyzny, a następnie zdjęli go z parapetu do wnętrza pokoju. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia która przewiozła mężczyznę do szpitala. Działanie interweniujących policjantów doprowadziły do uratowania życia mężczyzny.

37.Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - w dniu 7 lutego 2025 roku, policjant pełnił służbę wraz z dwoma strażnikami gminnymi. Około godziny 19:45 z polecenia dyżurnego KMP w Poznaniu, pojechał w rejon dworca kolejowego w związku ze zgłoszeniem o człowieku leżącym na torach. Na miejscu zauważył osobę ubraną na czarno, która znajdowała się na torowisku. Policjant zauważył światła nadjeżdżającego pociągu, który z dużą prędkością zbliżał się do osoby. Wraz ze strażnikami gminnymi natychmiast podbiegł do niej, podniósł z torowiska i przeniósł w bezpieczne miejsce. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł osobę do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy.

38. Policjantka Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu - w dniu 4 kwietnia 2025 roku, policjantka w czasie wolnym od służby zauważyła pożar stodoły. Postanowiła sprawdzić miejsce pożaru. Na miejscu dowiedziała się od właściciela posesji, że straż pożarna została już wezwana. Policjantka zauważyła, że z płonącą stodołą sąsiaduje budynek mieszkalny, w którym znajduje się młoda kobieta, dwoje dzieci oraz ich babcia. Pomimo świadomości zagrożenia, mieszkańcy nie zdecydowali się na opuszczenie domu. Policjantka przekonała rodzinę do ewakuacji i pomogła się przenieść w bezpieczne miejsce.

39. Policjant Komendy Powiatowej Policji w Turku – w dniu 5 września 2025 roku, policjant w czasie wolnym od służby, został poinformowany, że niedaleko jego miejsca zamieszkania na jezdni znajduje się motorower, a obok niego leży człowiek, który nie oddycha. Funkcjonariusz we wskazanym miejscu znalazł leżącego mężczyznę bez funkcji życiowych. Policjant natychmiast rozpoczął resuscytacje krążeniowo – oddechową, a także monitorował stan mężczyzny do czasu przybycia załogi pogotowia ratunkowego. Mężczyzna po przywróceniu czynności życiowych został przewieziony do szpitala w Koninie.

40.Policjantka Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, – 23 września 2025 roku, policjantka będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwilczu, uczestniczyła w działaniach ratowniczych. Podczas tych działań policjantka była zaangażowana bezpośrednio w udzielanie pomocy medycznej, poszkodowanej w zdarzeniu 19 miesięcznej dziewczynce. Policjantka prowadziła resuscytacje krążeniowo – oddechową dziecka, a następnie wspierała zespół ratownictwa medycznego monitorując jego stan do momentu przejęcia go przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki zaangażowaniu policjantki, udało się przywrócić czynności życiowe poszkodowanej dziewczynki.

41.Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach – w dniu 18 stycznia 2025 roku, policjantki pełniły służbę patrolową. Na jednej z szamotulskich ulic zobaczyły stojący na poboczu drogi pojazd, obok pojazdu stała kobieta. Powiedziała ona policjantkom, że jej tata, który znajduje się w samochodzie stracił przytomność. Funkcjonariuszki natychmiast wyciągnęły mężczyznę z pojazdu, sprawdziły funkcje życiowe, a następnie przystąpiły do resuscytacji krążeniowo oddechowej przywracając oddech i układając go w pozycji bocznej bezpiecznej. W pewnym momencie u mężczyzny ponownie zanikło tętno i oddech. Wtedy policjantki ponownie obróciły go na plecy i podjęły dalszą resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu załogi ratownictwa medycznego. Po ustabilizowaniu stanu został on przetransportowany do szpitala.

42. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach – w dniu 18 stycznia 2025 roku, policjanci z polecenia dyżurnego pojechali na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem motorowerzysty. Na miejscu policjanci zauważyli leżącego nieprzytomnego mężczyznę i grupkę osób pochylającą się nad nim. Funkcjonariusze niezwłocznie zaczęli udzielać poszkodowanemu pierwszą pomoc, naprzemiennie przeprowadzali resuscytacje krążeniowo-oddechową do czasu przybycia na miejsce załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. Po ustabilizowaniu stanu został on przetransportowany do szpitala.

43.Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu – w dniu 17 października 2025 roku, policjanci pełnili służbę patrolowa. Około godziny 4 nad ranem z polecenia dyżurnego pojechali do miejscowości, gdzie miało dojść do pożaru stodoły. Na miejscu zauważyli, że pożarem jest objęty budynek gospodarczy, który bezpośrednio sąsiaduje z domem mieszkalnym. Policjanci natychmiast rozpoczęli ewakuację kilku osób z silnie już zadymionego budynku. W trakcie prowadzonych czynności palące się drewniane elementy stodoły zaczęły spadać im na głowy, a dodatkowo silne zadymienie i pora nocna znacznie utrudniły ewakuację. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nikt z ewakuowanych ludzi nie odniósł obrażeń.