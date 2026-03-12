Koło - Błyskawiczna reakcja kryminalnych z Koła. Sprawca rozboju najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Niespełna godzinę potrzebowali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kole, aby zatrzymać 62-letniego sprawcę rozboju. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło 9 marca br. w jednym ze sklepów na terenie powiatu kolskiego. Do lokalu wszedł zamaskowany mężczyzna, który trzymając przedmiot przypominający broń zagroził pracownikowi i zażądał wydania pieniędzy, po czym wyszedł ze sklepu.



Informacja o tym zdarzeniu natychmiast trafiła do policjantów. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Kluczową rolę odegrali policjanci z wydziału kryminalnego, którzy błyskawicznie przystąpili do analizy zebranych informacji.



Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy podejrzany został zatrzymany w niespełna godzinę od zdarzenia. Okazał się nim 62-letni mieszkaniec powiatu kolskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu w chwili zatrzymania miał 0,5 promila alkoholu w organizmie.



Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kole Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo rozboju grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Daniel Boła/MŚ