Poznań - Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte 6 milionów złotych Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. W mieszkaniu w którym przebywał zabezpieczyli 36 kilogramów różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 6 milionów złotych. 40-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Północ w ramach działań wymierzonych wobec osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, 3 marca br., ustalił miejsce przebywania i zatrzymał 40-letniego mieszkańca Poznania. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia 1,5 pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Podczas czynności policjanci standardowo przeszukali również mieszkanie w którym się ukrywał.

Efektem tego było znalezienie znacznych ilości narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli 7 kilogramów środków psychotropowych w postaci 3-CMC, 14 kilogramów kokainy i 15 kilogramów marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 6 milionów złotych. Na miejscu pracowali również policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, technik kryminalistyki z KMP w Poznaniu oraz funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu. Teraz to właśnie ten wydział przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu będzie dokładnie wyjaśniał wszystkie okoliczności tej sprawy.

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

