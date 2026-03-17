KWP - Uroczyste odsłonięcie tablicy, ku pamięci poległych policjantów Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poległych na służbie wielkopolskich policjantów. Odsłonięcia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk i nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło – Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W zbiórce brał udział Pan Jacek Wiśniewski – Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – reprezentujący Wojewodę Wielkopolską Panią Agatę Sobczyk. Nie mogło zabraknąć komendantów miejskich i powiatowych, którzy reprezentowali jednostki, w których służyli polegli policjanci. Obecny był Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, ks. kan. Grzegorz Szafraniak – kapelan wielkopolskich policjantów, który poświęcił pamiątkową tablicę, a także przedstawiciele rodzin poległych policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podkreślił wyjątkowość dzisiejszej uroczystości, podczas której oddano honor tym, którzy zginęli na służbie, wypełniając do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Wszyscy pracowali na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców woj. wielkopolskiego. Decyzja o powstaniu tej tablicy zapadła w gronie kierownictwa wielkopolskiej policji, z poczucia obowiązku uczczenia pamięci naszych kolegów.

Nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło podkreślił jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Przypomniał również o potrzebie pamięci o etosie i tradycjach policyjnej służby. Podziękował również wszystkim, którzy przyczyniają się do pomocy bliskim zmarłych policjantów, wspierając działalność fundacji. Przewodniczący NSZZ Policjantów mł. insp. Andrzej Szary również podkreślił, że nazwiska osób widniejące na pamiątkowej tablicy, to przykład osób, którzy służyli swojemu narodowi do samego końca. To miejsce będzie również przykładem dla młodych policjantów, którzy będą mogli się przekonać, że treści zawarte w rocie ślubowania, to coś więcej niż tylko słowa.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą i wysłuchanie sygnału Wojska Polskiego „Śpij Kolego”.

Maciej Święcichowski

fot. Łukasz Kędziora