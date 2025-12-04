KWP - Nowi policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa wielkopolskiego.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 4 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie 64 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk, który jako pierwszy przywitał ślubujących.

W uroczystości udział wzięli również jego Zastępcy - insp. Sławomir Piekut oraz insp. Tomasz Barłożek. Na ślubowaniu nie mogło zabraknąć Komendantów Miejskich i Powiatowych woj. wielkopolskiego, Naczelników z KWP w Poznaniu oraz Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - przełożonych nowych policjantów. Na uroczystej zbiórce obecny był również Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary oraz kapelan wielkopolskich policjantów ks. kan. Grzegorz Szafraniak.

Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk pogratulował im podjętej decyzji oraz podziękował za podjęcie się służby na rzecz bezpieczeństwa wielkopolan. Przypomniał, że trafili do jednego z najlepszych garnizonów w Polsce. Zaakcentował jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby podczas szkolenia podstawowego. Podkreślił, że przed policjantkami i policjantami otworzył się nowy rozdział w ich życiu. Teraz to od nich zależy jak i czym zostanie zapisany. Nie mogło zabraknąć z ust komendanta podziękowań skierowanych do rodzin nowych funkcjonariuszy. Bez ich wychowania, wsparcia i zrozumienia, dzisiejszy dzień nie byłby możliwy. Następnie głos zabrał Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, który życzył ślubującym powodzenia podczas kursu podstawowego oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków . Ks. kanonik Grzegorz Szafraniak - kapelan wielkopolskich policjantów przywitał ich w „policyjnej rodzinie” oraz zapewnił o swoim wsparciu.

Liczba funkcjonariuszy w polskiej Policji systematycznie wzrasta, a trend ten jest także mocno widoczny w wielkopolskim garnizonie. Najnowsze dane pokazują, że zarówno policjantów, jak i kandydatów do służby jest dziś więcej niż w poprzednich latach. Wprowadzone zmiany i działania rekrutacyjne przynoszą realne efekty, a zawód policjanta ponownie staje się atrakcyjną opcją na rynku pracy.

Na dzień 3 listopada 2025 roku w polskiej Policji służbę pełniło 101 147 funkcjonariuszy, podczas gdy w tym samym okresie roku 2024 było to 96 077 policjantów, a w 2023 – 95 952. Tegoroczne wyniki związane z naborem również są imponujące – do formacji dołączyło 7 237 nowych policjantów, czyli znacznie więcej niż rok wcześniej (5 019) i w 2023 roku (4 186). Wzrosła również liczba kandydatów: od początku 2025 roku było ich 31 846, wobec 20 711 w 2024 i 14 219 w 2023. Dane te wyraźnie pokazują, że kierunek wprowadzanych zmian jest właściwy, a zainteresowanie służbą stale rośnie.

Podobne zjawisko obserwujemy w Wielkopolsce, gdzie wzrost jest jeszcze bardziej dynamiczny. W 2025 roku wielkopolski garnizon liczy 8530 funkcjonariuszy, czyli o ponad 400 więcej niż rok wcześniej (8104) i o 633 więcej niż w 2023 roku, kiedy było ich 7897.

Systematycznie zwiększa się również liczba osób zainteresowanych karierą w mundurze – w bieżącym roku zgłosiło się 3749 kandydatów, wobec 2 246 w roku 2024 i 1 540 w 2023. Do 25 listopada 2025 roku przyjęto do służby 579 nowych policjantów.

Wzrost zatrudnienia, większa liczba kandydatów oraz pozytywne reakcje na zmiany wprowadzane w formacji pokazują jedno – polska Policja, w tym wielkopolski garnizon, rozwija się w dobrym kierunku. Zainteresowanie służbą oraz rosnąca stabilność formacji to solidny fundament dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu i całego kraju.

Maciej Święcichowski