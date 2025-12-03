KWP – Dziewięć bardzo mocnych radiowozów pościgowych trafiło do policjantów z Wielkopolski Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Dziewięć nieoznakowanych samochodów marki CUPRA Sportstouer VZ wzmocniło flotę pościgowych aut wielkopolskiej drogówki. Pięć z nich zostało zakupionych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Na autodromie Szkoła-Auto w Poznaniu, gdzie szkolili się policjanci odbyła się prezentacja nowych radiowozów.

Nowo zakupione pościgowe Cupry wzmocnią flotę najmocniejszych i najszybszych radiowozów pozostających w dyspozycji policyjnej grupy SPEED. Pod Poznaniem na autodromie Szkoła-Auto kilkunastu policjantów z wielkopolskiej drogówki doskonaliło się w technice jazdy bardzo mocnymi radiowozami w ekstremalnie trudnych warunkach. Jeszcze w tym tygodniu policjanci zaczną wykorzystywać nowe auta w regularnej służbie. Taki rodzaj pojazdów pozwala na szybką reakcję na poważne wykroczenia drogowe, na najbardziej niebezpieczne sytuacje na drogach oraz ściganie piratów drogowych. Naszym celem jest podnoszenie bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach.

Pięć radiowozów zostało sfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel zostało przeznaczone ponad 2 miliony złotych. Porozumienie w tej sprawie w lutym tego roku podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk. Pozostałe cztery Cupry zostały kupione dzięki finansowemu wsparciu samorządu Leszna, Gostynia oraz z naszego policyjnego budżetu.

Co roku oceniamy, jako Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stan bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski. Nie jest on zadowalający i to nadal jest problem dla naszego regionu, dlatego staramy się wspomagać policję w tym zakresie. Mam nadzieję, że te 5 szybkich samochodów znacząco zwiększy możliwości policji w wyłapywaniu wszystkich niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze, zwłaszcza tych kwalifikowanych jako piractwo drogowe! - powiedział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Pojazdy trafiły w ręce policjantów ze specjalistycznej grupy SPEED. Zajmują się oni przede wszystkim zwalczaniem najpoważniejszych wykroczeń drogowych takich jak nadmierna prędkość i agresji na drogach. Trzy auta zostaną w Poznaniu. Pozostałe Cupry są już w jednostkach w Kaliszu, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Pile, Lesznie i Gostyniu. Nadal w służbie pozostaje piętnaście pościgowych BMW, Opel Insygnia oraz Cupra w wersji SUV.

CUPRA Sportstourr VZ w policyjnej wersji ma 333 KM, automatyczną skrzynię biegów DSG. Ma napęd na cztery kola 4Drive i wzmocnione hamulce. Auta zostały wyposażone w najwyższej generacji system łączności radiowej TETRA. Rejestrowanie i nagrywanie wykroczeń jest możliwe dzięki dwóm kamerom o dużej rozdzielczości. Cena jednego egzemplarza wyniosła 387 tys. zł.

Andrzej Borowiak/IL