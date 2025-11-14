KWP - Uroczyste obchody Święta Niepodległości Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy Wielkopolskiej Policji wspólnie z zaproszonymi gośćmi uroczyście świętowali dziś 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk i Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk wręczyli wyróżnionym policjantom, odznaczenia, akty mianowania, awanse oraz promesy.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stawała się suwerennym państwem odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej. Przez pięć pokoleń Polacy walczyli w powstaniach, podtrzymywali ducha patriotyzmu, opierali się germanizacji i rusyfikacji. Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości to szczególny dzień dla wszystkich mundurowych, który w sposób szczególny przywiązani są do historii i tradycji, a ich codzienna służba jest wyrazem patriotyzmu.

Dzisiaj w Poznańskim Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta zbiórka wielkopolskich policjantów i pracowników Policji. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych i samorządowych. Swoją obecnością uroczystość uświetniła Pani Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk, Zastępczyni Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania – Pani Anna Furmanowska oraz Pan Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego. Obecni byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Sławomir Piekut oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Tomasz Barłożek oraz insp. Violetta Mójta.

W zbiórce uczestniczyła również kadra kierownicza wielkopolskich jednostek Policji oraz delegacja przedstawicieli związków zawodowych pracowników Policji i policjantów, na czele z mł. insp. Andrzejem Szarym Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego i asp. szt. Bartłomiejem Gorzelańczykiem Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Wielkopolskiego. Wśród obecnych na uroczystości nie zabrakło także kapelana wielkopolskich policjantów ks. kanonika Grzegorza Szafraniaka. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli szkół z klasami o profilu mundurowym.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk wręczył Medale za Długoletnią Służbę, Odznaczenia "Za zasługi dla policji”, oraz odznaki "Zasłużony Policjant". Przedterminowe awanse odebrało 60 policjantów. Następnie Pan Komendant wręczył awanse poodoficerskie, oraz awanse na pierwszy stopień w korpusie aspirantów.

Nagrody za ogólnopolski finał konkursu dla najlepszych dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych odebrało 3 najlepszych policjantów. Pan Komendant wręczył również list gratulacyjny dla post. Sandry Walkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., wyróżnionej przez KSP za uratowanie życia.

Moment uroczystego wręczenia wyróżnień uświetnił występ grupy muzycznej złożonej z policjantów wielkopolskiego garnizonu w składzie: podinspektor Kamil Sikorski, komisarz Krzysztof Kwiatkowski, młodszy aspirant Anna Klój oraz posterunkowa Oliwia Andrzejewska.

Na rzecz policjantek i policjantów nieustannie od 35 lat działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów – i dziś decyzją jego zarządu wyróżnionych Krzyżem 35-lecia Powstania NSZZ Policjantów zostało trzynaście osób, które w sposób wyróżniający realizowali obowiązki ustawowe, a także statutowe tym samym działając na rzecz funkcjonariuszy i pracowników policji, ale także bezpieczeństwa Polek i Polaków. Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego – mł. insp. Andrzej Szary jako pierwszą uhonorował medalem Panią Agatę Sobczyk – Wojewodę Wielkopolską.

Po wręczeniu tych wyróżnień nastąpił czas na okolicznościowe przemówienia. Do zaproszonych gości, policjantów i policjantek oraz pracowników cywilnych przemówił Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – nadinspektor Tomasz Olczyk. Podziękował za wzorową służbę – współczesną formę patriotyzmu, zaangażowanie i profesjonalizm. Podkreślił także, że to właśnie dzięki pracy i zaangażowaniu budowany jest pozytywny wizerunek całej formacji. W podobnym tonie wypowiadał się Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, który również gratulował wyróżnionym, zapewniając jednocześnie o wsparciu związku zawodowego.

Następnie dowódca uroczystości złożył na ręce Pana Generała meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki, a lektor zaprosił przybyłych gości do składania wpisów w Księdze Pamiątkowej.

Małgorzata Meloch