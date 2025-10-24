KWP – Nowy Ośrodek Szkolenia Policji oficjalnie otwarty Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj W Gnieźnie na kampusie Kolegium Europejskiego UAM oficjalnie został otwarty Ośrodek Szkolenia Policji. W uroczystości wziął udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Szczepański oraz nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Oficjalnie w Gnieźnie został dziś otwarty Ośrodek Szkolenia Policji w Poznaniu. Podczas uroczystej zbiórki Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Szczepański oraz nadinsp. Roman Kuster Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, w towarzystwie nadinsp. Tomasza Olczyka wręczyli symboliczne klucze nadkom. Dorocie Musiał Kierowniczce nowego ośrodka. W ceremoniale udział wzięła kadra dydaktyczna, kursanci oraz licznie przybyli goście wraz z kadrą kierowniczą wielkopolskiej Policji oraz przedstawicielami policyjnych związków zawodowych.

W trakcie zorganizowanego wcześniej pikniku dla mieszkańców i uczniów szkół przygotowano wiele atrakcji i pokazów. Wszyscy mieli okazję zwiedzić kompleks szkoleniowy. Budynek dydaktyczny ma piętnaście sal wykładowych, aulę i liczne pomieszczenia dedykowane do specjalistycznych szkoleń. W pobliżu jest sala sportowa ze świetnie wyposażoną siłownią. Akademik może jednocześnie przyjąć ponad 150 słuchaczy. Cały kampus został wynajęty przez UAM na potrzeby szkoleniowe Policji.

W ośrodku już od kilkunastu dni stacjonuje 155 policjantów z Wielkopolski i Województwa Zachodniopomorskiego. W przyszłości będą tutaj zapraszani funkcjonariusze z innych województw. Przede wszystkim ośrodek będzie jednak kształcił naszych policjantów z Wielkopolski. W ośrodku będą prowadzone szkolenia podoficerskie i aspiranckie. Planowane są także kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje naszych policjantów. Między innymi będą to kursy dla dyżurnych, dzielnicowych, dochodzeniowców, policjantów służby patrolowej i innych specjalności. Planujemy także szkolić w Gnieźnie operatorów dronów.

Uruchomienie Ośrodka Szkolenia Policji w Gnieźnie to korzyść nie tylko dla Policji. Uniwersytet Adama Mickiewicza zyskał solidnego najemcę realizującego misję edukacyjną. Miasto Gniezno zyska dużą grupę osób, które będą także mieszkać tymczasowo w tym mieście. W sytuacjach szczególnych np. zaginięcia dziecka, osoby w podeszłym wieku, czy też osoby w kryzysie ci policjanci w trybie alarmowym będą mogli pomóc w poszukiwaniach.

Andrzej Borowiak