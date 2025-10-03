Nowy Tomyśl - 33-latek zatrzymany za posiadanie znacznych ilości narkotyków i nielegalną uprawę konopi Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz z przewodnikiem psa służbowego z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 4,5 kg substancji odurzających i psychotropowych. Za to przestępstwo grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło 1 października br. Kryminalni z nowotomyskiej komendy ustalili, że na terenie jednej z posesji w powiecie nowotomyskim 33-latek może posiadać amfetaminę i marihuanę oraz prowadzić nielegalną uprawę konopi. W realizacji wzięli udział również funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przewodnik psa służbowego z wolsztyńskiej komendy, którzy wspólnie wspomagali działania kryminalnych.

Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez 33-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 3,5 kg marihuany i 1,2 kg amfetaminy. Ponadto na działce znaleziono i zabezpieczono także 21 roślin konopi innych niż włókniste.

Mężczyzna został zatrzymany, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz prowadzenia nielegalnej uprawy konopi. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Realizacja była możliwa dzięki sprawnej współpracy policjantów z różnych jednostek, co podkreśla, jak ważna jest koordynacja działań między jednostkami.

mł. asp. Maja Pietruńko/MŚ