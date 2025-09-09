Kępno - Z okazji swojego święta policjanci zorganizowali akcję charytatywną – zebrane prezenty dzisiaj przekazano dzieciom Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kępna w tym roku po raz kolejny w sposób szczególny uczcili swoje święto. Podczas lipcowych obchodów Święta Policji zorganizowali akcję charytatywną na rzecz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem - zbiórkę artykułów szkolnych, gier planszowych, gier edukacyjnych, książek oraz sprzętu sportowego. Wszystko po to, aby wspomóc rozwój kreatywności i zapewnić rozrywkę dzieciom potrzebującym dodatkowego wsparcia.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i wsparciem lokalnej społeczności, która chętnie przyłączyła się do akcji, przynosząc m.in. różnorodne gry oraz materiały szkole i plastyczne. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych będą mogły cieszyć z prezentów i rozwijać swoje umiejętności artystyczne, co z pewnością wpłynie pozytywnie na ich codzienną naukę i zabawę.

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Kępnie nadkom. Tomasz Mroziński wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji podinsp. Lechosławem Wróblem oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Marcinem Stawskim i funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kępnie pojechali do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, aby przekazać wszystkie zebrane prezenty.

W spotkaniu udział wziął również sierż. Pyrek - maskotka Wielkopolskiej Policji, który również wywołał uśmiech u dzieci potrzebujących tak wiele uwagi i zainteresowania. W podziękowaniu za spotkanie podopieczni placówki przekazali policjantom własnoręcznie zrobione laurki.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przybyli na Święto Policji i przekazali prezenty dla najmłodszych wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.

Anita Wylęga/IL