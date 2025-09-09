Złotów - Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za liczne kradzieże Data publikacji 09.09.2025 Powrót Drukuj W ostatnich dniach sierpnia policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże. Łupem złodziei padały hulajnogi, rowery oraz narzędzia i sprzęt ogrodniczy. Zdarzenia miały miejsce w powiecie złotowskim i sąsiednich województwach. Cała trójka usłyszała już zarzuty, za które grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zgłoszenia o kradzieżach rowerów i hulajnóg oraz sprzętu budowlanego w Złotowie, gminie Lipka i Zakrzewo oraz trzech sąsiednich powiatach w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim zaczęły wpływać do policjantów na początku lipca br. Jak wynikało poczynionych przez funkcjonariuszy ustaleń, sprawcy kradli pozostawione rowery i hulajnogi. Wchodzili również do otwartych pomieszczeń gospodarczych, skąd zabierali sprzęt budowlany i ogrodniczy. Sposób ich działania za każdym razem był podobny. Najczęściej pod osłoną nocy kradli niezabezpieczone rzeczy pozostawione na terenie posesji oraz te schowane w niezamkniętych pomieszczeniach.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego złotowskiej jednostki, którzy po analizie zgromadzonego materiłau szybko ustalili podejrzanych o kradzieże. Trio wytypowanych złodziei zamieszkiwało na terenie województwa pomorskiego, w jednej z sąsiadujących z województwem wielkopolskim miejscowości. Gdy w ostatnich dniach sierpnia złotowscy mundurowi zapukali kolejno do drzwi, mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni. Jeden z podejrzanych zatrzymany został w trakcie kontroli drogowej, w trakcie której okazało się że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz kierował pojazdem pod wpływem narkotyków. W trakcie przeszukania mieszkań, okazało się że w pomieszczeniach gospodarczych oraz w pobliskim lesie, gromadzili i ukrywali skradzione rzeczy.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 35, 31 i 26 lat. Odpowiedzą za sześć kradzieży na terenie powiatu złotowskiego, kolejne zarzuty usłyszą w ościennych jednostkach policji. Straty z tytułu tego procederu określono na kilkanaście tysięcy złotych. Każdy z zatrzymanych usłyszał zarzuty kradzieży oraz złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Ponadto dwóch zatrzymanych usłyszało dodatkowe zarzuty za posiadanie substancji psychotropowych.

Odzyskane mienie zostało przekazane właścicielom, którzy zgłosili kradzież. Cała trójka decyzją śądu została objęta policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się ze sobą. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

st. asp. Damian Pachuc/IL