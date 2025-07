KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Na Placu Wolności w Poznaniu 18 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański, Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wiceprezydent Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński oraz zaproszeni goście.

Swoją obecnością wojewódzkie obchody Święta Policji zaszczycili parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, władze samorządowe, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

24 lipca 2025 roku minie 106. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 18 lipca br. Rano pod Pomnikiem Pomordowanych Policjantów II RP województwa poznańskiego kierownictwo komendy wojewódzkiej i miejskiej złożyło wieniec na znak pamięci o tych, którzy w służbie dla Ojczyzny poświęcili swoje życie.

Już od godziny 14 na Placu Wolności funkcjonowało miasteczko mundurowe, w którym każdy mógł zobaczyć policyjny sprzęt i porozmawiać z policjantami na temat ich służby. O godzinie 15 w poznańskiej Farze odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem abp. Zbigniewa Zielińskiego – metropolity poznańskiego. Po jej zakończeniu policjantki i policjanci przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie punktualnie o godz. 17 rozpoczęły się główne obchody. Uroczystość uświetniała swoją obecnością i muzyką Orkiestra Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu pod kierownictwem podkom. Pawła Nieroda.

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk. Komendant gratulując awansów i odznaczeń, dziękował policjantkom i policjantom za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Szef wielkopolskich policjantów podkreślił, że najważniejszy w naszej służbie jest człowiek. Bez zaangażowania i poświęcenia policjantów, realizacja zamierzonych celów nie byłaby możliwa. To właśnie za pomoc człowiekowi w potrzebie, nawet z narażeniem życia, policjanci z Wielkopolski byli wielokrotnie nagradzani. Nie mogło zabraknąć słów uznania i podziękowania, skierowanych do rodzin policjantek i policjantów.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych, resortowych, związkowych i cywilnych oraz medali i awansów na wyższe stopnie policyjne. Łącznie zostało odznaczonych i awansowanych 112 osób. 33 osoby zostały uhonorowane Medalem Za Zasługi Dla Policji.

Podczas apelu z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasz Barłożek i insp. Violetta Mójta otrzymali akty mianowania na stopień inspektora Policji.

Była to również okazja do wręczenia wyróżnień dla najlepszego dzielnicowego miasta Poznania i pow. poznańskiego przez Wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego i Wicestarosty Poznańskiego Tomasza Łubińskiego.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu dr Roman Klupieć wręczył odznaki Ministerstwa Zdrowia dla krwiodawców, którzy regularnie oddając swoją krew, pomagają ratować ludzkie życie.

W tym uroczystym dniu 101 nowoprzyjętych policjantów złożyło uroczyste ślubowanie, wstępując tym samym w szeregi Policji.

Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański i Prezydent Poznania w podziękowaniu za okazywane wsparcie i dotychczasową współpracę zostali uhonorowani okolicznościowymi szablami.

Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim wystąpieniu również podziękował policjantom za zaangażowanie i podkreślił jak na przestrzeni ostatnich lat zmienia się polska Policja.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił ponadprzeciętne zaangażowanie policjantów i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zastępca Komendanta Głównego i Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podkreślali znaczenie znakomitej współpracy, zarówno pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak również z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej każdego szczebla.

Apel na Placu Wolności zakończyła uroczysta defilada wszystkich pododdziałów i przejazd policyjnych pojazdów.

Maciej Święcichowski