KWP - Poznaliśmy najlepszego policjanta ruchu drogowego w Wielkopolsce Data publikacji 11.06.2025 Powrót Drukuj 10 czerwca br. w Dolsku odbyła się uroczystość zakończenia rywalizacji o miano najlepszego policjanta ruchu drogowego. Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie nadinsp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Sławomir Piekut I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Piotr Ruta Starosta Śremski, Grzegorz Wiśniewski Burmistrz Śremu, podinsp. Monika Szymczak Komendant Powiatowa Policji w Śremie, mł. insp. Andrzej Szary Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i wielu znamienitych gości. Zwycięzcy otrzymali puchary i cenne nagrody. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono upominki i pamiątki.

To już XXXV edycja tego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz Starosty Śremskiego.

Swoją cegiełkę dołożyli samorządowcy: Burmistrz Śremu, Dolska, Książa Wielkopolskiego, Wójt Brodnicy, ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, WORD-y z Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania, IPA Region Poznań, SEPERD, Sobiesław Zasada Centrum, PZMOT Poznań, Automobilklub Wielkopolski, Autostrada Wielkopolska. Rozpoczęcie i zakończenie zmagań odbyło się w gościnnych murach Villa Natura w Dolsku.

Dwudniowy konkurs odbywał się w Śremie. Najlepsza dwójka we wrześniu będzie reprezentowała Wielkopolskę na finale krajowym.

Wszyscy uczestnicy zmagali się w 5 wymagających wszechstronnej wiedzy i umiejętności konkurencjach. Konkurs rozpoczął test wiedzy na którym policjantka i policjanci musieli wykazać się dobrą znajomością przepisów. Kolejna konkurencja to jazda sprawnościowa samochodem, gdzie do wykonania były określone manewry. Następnie funkcjonariusze prezentowali swoje umiejętności podczas kierowania ruchem na skrzyżowaniu. Po tej konkurencji przesiedli się na motocykle, którymi musieli pokonać w jak najkrótszym czasie i bez punktów karnych kolejny tor. Drugiego dnia zawody zwieńczyło strzelanie do 2 tarcz z pozycji stojącej i klęczącej po przebiegnięciu 100 metrów. W tej konkurencji liczył się czas wykonania i precyzja.

Po podliczeniu wszystkich punktów poznaliśmy zwycięzców Finału Wojewódzkiego XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Po zaciętej rywalizacji pierwsza trójka wygląda następująco:

1. mł. asp. Aleks Ziętek - KWP w Poznaniu

2. mł. asp. Marcin Klocek – Komenda Powiatowa Policji w Pile

3. st. sierż. Kamil Szmyd – Komenda Miejska Policji w Poznaniu

W konkurencjach indywidualnych zwyciężali:

Test wiedzy – st. asp. Łukasz Skromny z KPP w Kościanie

Strzelanie z broni służbowej – mł. asp. Aleks Ziętek z KWP w Poznaniu

Jazda sprawnościowa motocyklem – asp. Kamil Lichtarowicz z KMP w Kaliszu

Jazda sprawnościowa samochodem – mł. asp. Aleks Ziętek z KMP w Poznaniu

Kierowanie ruchem drogowym – asp. Kamil Lichtarowicz z KMP w Kaliszu