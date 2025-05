KWP - Uroczysty apel z okazji ślubowania i awansów Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa wielkopolskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wręczył również awanse na wyższe stopnie służbowe i promesy nagrodowe za wyniki w służbie.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu br. odbyło się uroczyste ślubowanie 35 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk, który jako pierwszy przywitał ślubujących.

W uroczystości udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu, Komendanci Miejscy i Powiatowi woj. wielkopolskiego, Naczelnicy z KWP w Poznaniu oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - przełożeni nowych policjantów. Na uroczystej zbiórce obecni byli również: Krzysztof Kołcz – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego – reprezentujący Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Paweł Kurosz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Poznańskiego – reprezentujący Starostę Poznańskiego, Pani Prokurator Regionalna w Poznaniu Hanna Grzeszczyk, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary oraz kapelan wielkopolskich policjantów ks. kan. Grzegorz Szafraniak. Nie mogło zabraknąć rodzin nowych funkcjonariuszy, którzy mieli okazję z bliska przyglądać się tej podniosłej chwili.

Początek uroczystego apelu to odczytane rozkazy personalne przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu mł. insp. Tomasza Barłożka oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Eweliny Jankowskiej.

Kulminacyjnym momentem uroczystego apelu były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant nadinsp. Tomasz Olczyk pogratulował im podjętej decyzji oraz podziękował za podjęcie się służby na rzecz bezpieczeństwa wielkopolan. Przypomniał, że trafili do jednego z najlepszych garnizonów w Polsce. Zaakcentował jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby podczas szkolenia podstawowego. Prosił aby dobrze wykorzystać czas spędzony w szkole, Podkreślił, że przed policjantkami i policjantami otworzył się nowy rozdział w ich życiu. Teraz to od nich zależy jak i czym zostanie zapisany. Nie mogło zabraknąć z ust komendanta podziękowań skierowanych do rodzin nowych funkcjonariuszy. Bez ich wychowania, wsparcia i zrozumienia, dzisiejszy dzień nie byłby możliwy.

Kolejnym elementem apelu były awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim i podoficerskim policjantek i policjantów, które wręczył Komendant Wojewódzki. Po nich Komendant Olczyk wręczył promesy nagrodowe za służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszyscy obecni mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez policjantów w miasteczku mundurowym. Na poszczególnych stoiskach można było się zapoznać ze specyfiką pracy konkretnych wydziałów i obejrzeć sprzęt, który jest używany w codziennej służbie, a także posilić się grochówką.

