KWP - Witamy w szeregach Wielkopolskiej Policji Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa wielkopolskiego.

W auli im. insp. Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 10 stycznia br. odbyło się uroczyste ślubowanie 85 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk, który jako pierwszy przywitał ślubujących.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Jurek, Komendanci Miejscy i Powiatowi woj. wielkopolskiego, Naczelnicy z KWP w Poznaniu oraz Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - przełożeni nowych policjantów. Na uroczystej zbiórce obecny był Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ policjantów woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary oraz kapelan wielkopolskich policjantów ks. kan. Grzegorz Szafraniak

Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Olczyk pogratulował im podjętej decyzji oraz podziękował za podjęcie się służby na rzecz bezpieczeństwa wielkopolan. Przypomniał, że trafili do jednego z najlepszych garnizonów w Polsce. Zaakcentował jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby podczas szkolenia podstawowego. Podkreślił, że wypowiedziane chwilę wcześniej słowa roty ślubowania, powinny być dla nich drogowskazem w codziennej służbie. Nie mogło zabraknąć z ust komendanta podziękowań skierowanych do rodzin nowych funkcjonariuszy. Bez ich wychowania, wsparcia i zrozumienia, dzisiejszy dzień nie byłby możliwy.

Maciej Święcichowski