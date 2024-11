KWP - Konkurs oskarżycieli publicznych na szczeblu wojewódzkim rozstrzygnięty! Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj Minął już rok od ostatniej edycji zawodów dla policjantów – oskarżycieli publicznych. Przyczyniając się do ugruntowania tradycji dla tej rywalizacji przyszedł czas na podsumowanie kolejnego tegorocznego wojewódzkiego finału IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Piekut wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Violettą Mójtą, Wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Zbigniewem Tur, Wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Andrzejem Pieścikiem oraz Wiceprzewodniczącym NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego asp. szt. Przemysławem Postaremczakiem złożyli gratulacje oraz wręczyli nagrody laureatom konkursu.

To najmłodsza inicjatywa konkursowa w służbie prewencyjnej wymagająca od uczestników specjalistycznej wiedzy z dziedzin prawoznawstwa, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz sztuki wystąpień publicznych. Honorowy patronat nad zawodami objął Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Pan Henryk Kuligowski oraz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary. To zwyczaj towarzyszący wielkopolskiemu finałowi tych zawodów, który miejmy nadzieję utrwali się stanowiąc fundament rodzącej się tradycji, tak jak sama organizacja tych bardzo wyspecjalizowanych zawodów.

Celem organizacji konkursu jest między innymi doskonalenie zawodowe związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oraz utrwalenie wśród policjantów przekonania, że działania podejmowane zgodnie z przepisami prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej, mogą przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Policji. Warto przy tym podkreślić sformułowanie „zgodnie z przepisami prawa”, którego znaczenie w ostatnich latach, w debacie publicznej, na skutek działania bardzo różnorodnych czynników może ulegać systematycznej erozji i degradacji osłabiając fundament działania całego państwa. Tymczasem Policja, realizując tą właśnie inicjatywę konkursową, potwierdza swą gotowość do realizacji zadań i obowiązków zgodnie z tradycyjną ideą pojmowania prawa jako zespołu norm odnoszących się do zachowania jego adresatów, ustanowionych lub uznanych przez państwo oraz tylko w jego ramach formalnych określonych przez ustawodawcę.

26 września 2024 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyły się eliminacje wojewódzkie IV Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, w których udział wzięło 35 najlepszych policjantów tej specjalności z terenu województwa wielkopolskiego. Obecny podczas ceremonii rozpoczęcia konkursu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Sławomir Piekut, podkreślił potrzebę systematycznego wzrostu świadomości prawnej policjantów w obszarze materialnego i procesowego prawa wykroczeń, co ma swoje bezpośrednie przełożenie na efektywność realizowanych przez Policję czynności.

Uczestnicy zawodów na poziomie wojewódzkim zostali wyłonieni w trakcie eliminacji powiatowych, w których udział wzięli wszyscy policjanci zajmujący się problematyką związaną z funkcjonowaniem oskarżycieli publicznych w Policji. Finał wojewódzki konkursu został zorganizowany w oparciu o rywalizację w dwóch konkurencjach. Pierwsza to pisemny test wiedzy obejmujący 50 pytań do rozwiązania w ciągu 50 minut. Natomiast druga konkurencja polega na przeprowadzeniu w ciągu 40 minut pisemnej analizy akt albo elementów akt czynności wyjaśniających lub postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia pod kątem ujawnienia w nich błędów formalnych i merytorycznych.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została asp. Donata Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na drugim miejscu uplasowała się asp. Anna Bruś z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, która tym samym kontynuuje świetne tradycje tej jednostki, gdyż jej przedstawiciele trzy lata z rzędu zajmują pozycje w ścisłej czołówce tych zawodów. Obie funkcjonariuszki zyskały prawo i zarazem obowiązek reprezentowania wielkopolskiego garnizonu Policji w Finale Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – oskarżycieli publicznych, który odbędzie się w dniach od 25 do 27 listopada br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Natomiast w tegorocznej edycji zawodów trzecie miejsce zdobył mł. asp. Radosław Zwolenkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. I tutaj też należy odnotować, że policjant ten drugi rok z rzędu zdobywa trzecie miejsce w tych zawodach. Fakt na pewno godny uwagi i docenienia zwłaszcza, że był pierwszy w klasyfikacji konkurencji analizy akt albo elementów akt czynności wyjaśniających lub postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia pod kątem ujawnienia w nich błędów formalnych i merytorycznych. W drugiej z konkurencji, teście wiedzy, dominowała końcowa zwyciężczyni zawodów asp. Donata Szczepaniak.

Tegoroczne zawody stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, nawiązując tym samym do poprzednich edycji. To niezwykle ważne biorąc pod uwagę trwający proces zmiany pokoleniowej dokonującej się w Policji także w wysoko specjalistycznej formacji policjantów – oskarżycieli publicznych. W tych warunkach już sam fakt utrzymania satysfakcjonującego poziomu jest wyzwaniem i zarazem sukcesem wszystkich zaangażowanych w organizację i służbę wymienionych policjantów oraz ich samych.

Damian Kaszyński/Małgorzata Brzezińska/IL