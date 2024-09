KWP - Zakończenie obchodów Święta Policji 2024 Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj W Auli im. insp. Ludwikowskiego KWP w Poznaniu 13 września br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, które spięły klamrą obchody rozpoczęte w lipcu. Znamienitych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji na co dzień wspierających Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, kadra kierownicza wielkopolskiej Policji oraz policjanci i policjantki, a także pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

Z okazji obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk razem z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomirem Piekutem przywitał zaproszonych gości: Drugiego Wicewojewodę Wielkopolskiego – Pana Jarosława Maciejewskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Wojciecha Jankowiaka, Starostę Powiatu Poznańskiego – Pana Jana Grabkowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania – Pana Mariusza Wiśniewskiego, Przedstawicieli Administracji Województwa Wielkopolskiego – prezydentów miast, starostów oraz wójtów. Nie mogło zabraknąć Szefa Sztabu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego – podpułkownika Roberta Sierko. Obecna była kadra kierownicza wielkopolskiej Policji Komendanci Miejscy i Powiatowi, Naczelnicy z KWP w Poznaniu, Dowództwo Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, przedstawiciele NSZZP i Pracowników Policji oraz IPA. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele podmiotów poza policyjnych: Międzynarodowych Targów Poznańskich, WORD, Automobilklubu Wielkopolski, SEPRD, dyrektorzy szkół z klasami o profilu policyjnym oraz ks. kan. Grzegorz Szafraniak – kapelan wielkopolskich policjantów.

Po wprowadzeniu Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i odśpiewaniu hymny, zgromadzeni uczcili minutą ciszy poległych na służbie policjantów oraz 2 strażaków PSP w Poznaniu, którzy zginęli w pożarze kamienicy.

Minione 9 miesięcy 2024 roku obfitowało w wiele ważnych i doniosłych wydarzeń dla Wielkopolskiej Policji. Jesteśmy w przededniu otwarcia jednego z najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych na świecie, mamy za sobą bardzo merytoryczne szkolenie międzynarodowe w zakresie śledztwa powybuchowego. Poznań gościł finalistów krajowych, ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego, a także wojewódzkich eliminacji konkursu na najlepszego policjanta służby kryminalnej. Wszyscy laureaci zarówno indywidualnie jak i drużynowo, zostali uhonorowani przez komendanta.

Dzisiejsza uroczystość była okazją do podziękowania zaangażowanym policjantkom, policjantom, pracownikom Policji, w te wszystkie przedsięwzięcia. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu razem z Drugim Wicewojewodą Wielkopolskim wręczali również odznaczenia państwowe i resortowe, przedstawiciele związków zawodowych także uhonorowali związkowymi medalami zasłużone osoby.

Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski przekazał słowa podziękowania za codzienną służbę, za to że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, za konsekwentne stanie na straży dobra wspólnego. Insp. Tomasz Olczyk pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym policjantom. Podkreślił, że za tymi sukcesami stoją lata ciężkiej pracy, a same odznaczenia to swego rodzaju zwieńczenie tych wysiłków. Nie mogło zabraknąć słów wdzięczności skierowanych do rodzin wyróżnionych. Szef wielkopolskich policjantów szczególne podziękowania skierował do przedstawicieli wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji, które bardzo wspierały realizację policyjnych konkursów i przedsięwzięć.

Komendant przypomniał również aby każdy policjant pamiętał, żeby zakładając mundur, nosić go z godnością.

Maciej Święcichowski