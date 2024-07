KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 12 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Senator Grzegorz Fedorowicz, II Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, władze samorządowe, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

24 lipca 2024 roku minie 105. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się 12 lipca br. o godz. 9.15 pod Pomnikiem ku czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Złożeniem kwiatów hołd ofiarom zbrodni okupanckich oddali – nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Zastępcami oraz przedstawiciele ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego z mł. insp. Andrzejem Szarym na czele. Następnie w kościele garnizonowym Wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda ksiądz biskup Grzegorz Balcerek koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Podziękował im za ofiarną służbę bliźnim, poprosił o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym.

Po mszy świętej obchody przeniosły się do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komendant Wojewódzki Policji powitał jej uczestników oraz zaproszonych gości: Senatora RP Grzegorza Fedorowicza, II Wicewojewodę Wielkopolski Jarosława Maciejewskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Wicestarostę Poznańskiego Tomasza Łubińskiego.

Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, środowiska akademickiego z Prorektorem UAM prof. dr hab. Tadeuszem Wallasem, władz samorządowych, urzędów, przedstawicieli sądów i prokuratur, prawników, przedstawicieli Lasów Państwowych, instytucji z którymi na co dzień współpracujemy oraz duchowieństwa.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych, resortowych, związkowych i cywilnych oraz medali i awansów na wyższe stopnie policyjne.

Podczas uroczystości głos zabrał nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił ponadprzeciętne zaangażowanie policjantów i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to immanentne cechy wielkopolskich policjantów.

Szef wielkopolskich policjantów insp. Tomasz Olczyk w swoim przemówieniu do zgromadzonych podkreślił, że najważniejszy w naszej służbie jest człowiek. Bez zaangażowania i poświęcenia policjantów, realizacja zamierzonych celów nie byłaby możliwa. To właśnie za pomoc człowiekowi w potrzebie, nawet z narażeniem życia, policjanci z Wielkopolski byli wielokrotnie nagradzani. Nie mogło zabraknąć słów uznania i podziękowania, skierowanych do rodzin policjantek i policjantów.

Komendant Główny i Wojewódzki Policji podkreślali znaczenie znakomitej współpracy, zarówno pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak również z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej każdego szczebla.

Równolegle do wydarzeń w auli na Placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbywał się piknik mundurowy, na którym nie brakowało atrakcji. Uczestnicy tego spotkania obejrzeli, pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów z kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Swoim występem piknik uświetniła policyjna orkiestra z KWP we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa. Każdy mógł z bliska obejrzeć policyjny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i porozmawiać z policjantami.

Maciej Święcichowski