KWP - Inscenizacja wypadku drogowego. Kierowco żyj i pozwól żyć innym Data publikacji 26.04.2024 Powrót Drukuj Nietrzeźwi kierujący i nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych. To właśnie nietrzeźwy mężczyzna spowodował wypadek, w którym zginął ojciec z dzieckiem. Tak przedstawia się obraz tragicznego wypadku… Tym razem to była tylko inscenizacja.

Na szczęście… to jedynie inscenizacja wypadku drogowego. 26 kwietnia przy wejściu na Międzynarodowe Targi Poznańskie, od strony ulicy Głogowskiej Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przedstawi symulację wypadku drogowego oraz działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Całe przedsięwzięcie wspomagał również Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu oraz ratownicy medyczni Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

Celem akcji jest uświadomienie kierowcom, jak tragiczna w skutkach może być brawura i nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak wiele służb jest zaangażowanych do ratowania życia ludzkiego podczas wypadku drogowego. Ten mocny przekaz ma na celu zwrócenie uwagi i wywołanie refleksji. Policjanci chcą dotrzeć w ten sposób do wyobraźni kierujących i zaapelować o więcej ostrożności na drodze.

Do 25 kwietnia na terenie całej Wielkopolski od początku roku doszło do 626 wypadków, w których 59 osób zginęło, a 710 zostało rannych, doszło do ponad 10000 kolizji drogowych. To nie są suche liczby ale prawdziwe ludzkie dramaty.

Przed nami długi weekend majowy. Poruszając się drogami powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie własnym oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Dbajmy o siebie nawzajem – bądźmy bezpieczni również na drodze.

Kinga Józefowska/MŚ