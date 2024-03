KWP - Doskonalenie umiejętności SPKP

Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj

Trzeci tydzień marca to czas doskonalenia umiejętności z zakresu strzelań dynamicznych, sytuacyjnych w postawach wymuszonych, medycyny pola walki oraz technik ratownictwa wysokościowego. W takich warsztatach wzięli udział instruktorzy i operatorzy służby Kontrterrorystycznej z całego kraju, KAS, SOK, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz służby podległe MSWiA. To wszystko pokazało po raz kolejny, że służby potrafią ze sobą współpracować na bardzo wysokim poziomie. To wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa