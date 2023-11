KWP - Uroczyste obchody Święta Niepodległości Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Z okazji 105. rocznicy odzyskania Niepodległości policjanci i pracownicy Wielkopolskiej Policji uczestniczyli w uroczystej zbiórce, zorganizowanej w auli kongresowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Udział w niej wzięli zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy Policji – przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego.

9 listopada 2023 roku w auli kongresowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta zbiórka wielkopolskich policjantów oraz pracowników Policji. W trakcie uroczystości nastąpiło również ślubowanie 33 nowoprzyjętych policjantów.

Podczas zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka zwrócił się z podziękowaniami do funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Policji za ich wysiłek, poświęcenie i budowanie właściwego wizerunku formacji. Bez ich zaangażowania i codziennej pracy na różnych stanowiskach, nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie Policji.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka odebrał uroczyste ślubowanie od nowo przyjętych policjantów i policjantek, którzy słowa roty ślubowania wypowiedzieli w obecności przełożonych – Komendantów Miejskich i Powiatowych, członków swoich rodzin oraz licznie przybyłych gości. Komendant podkreślał, że szacunek do siebie nawzajem, do obywatela i przestrzeganie roty ślubowania to najważniejsze rzeczy, o których każdy funkcjonariusz zawsze powinien pamiętać. Im więcej młodzi policjanci nauczą się podczas kilkumiesięcznego szkolenia, tym łatwiej im będzie podczas codziennej służby.

Tego dnia policjantom, pracownikom Policji i zaproszonym gościom wręczono medale i odznaczenia państwowe i resortowe za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, wynikających z pracy zawodowej. Nadano 3 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych medali „Za Długoletnią Służbę”. Za „Zasługi Dla Policji” przyznano 1 srebrny medal i 3 brązowe. Natomiast odznaka „ Zasłużony Policjant” trafiła do 10 funkcjonariuszy. Medale i odznaczenia wręczała Pani Aneta Niestrawska I Wicewojewoda Wielkopolski w asyście nadinsp. Piotra Mąki – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Aula uniwersytecka była wypełniona znamienitymi osobami reprezentującymi organy władzy państwowej i samorządowej. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych na co dzień współpracujący z Policją. Obecni byli również przedstawiciele środowiska akademickiego i prawniczego i innych instytucji, z którymi wspólnie dbamy o szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Zbiórkę uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sil Powietrznych pod batutą st. kapr. Mateusza Wrzoska.

Małgorzata Meloch/MŚ