KWP - Nowi funkcjonariusze w szeregach wielkopolskiej Policji Data publikacji 27.09.2023 Powrót Drukuj Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie 40 policjantów i policjantek, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Po kilkumiesięcznym szkoleniu funkcjonariusze trafią do jednostek w całym województwie.

Na uroczystym apelu obecna była również mł. insp. Violetta Mójta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Przybyli również komendanci miejscy i powiatowi. Nie mogło zabraknąć Dowódcy OPP insp. Jarosława Echausta i naczelników wydziałów z KWP w Poznaniu. Był także mł. insp. Andrzej Szary – Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego i ks. kan. Grzegorz Szafraniak – kapelan wielkopolskich policjantów. Nie mogło zabraknąć dyrektorów szkół w których są klasy o profilu policyjnym oraz uczniów tych klas. Obecne były również rodziny ślubujących. Bez ich wsparcia, podjęcie decyzji o wstąpieniu do Policji, byloby zdecydowanie trudniejsze.

Służba w Policji to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Każdy świeżo upieczony policjant musi pamiętać, że z władzą i uprawnieniami wiąże się wielka odpowiedzialność. To w jaki sposób młodzi policjanci będą podchodzili podczas swoich interwencji do człowieka znajdującego się w potrzebie, będzie rzutowało nie tylko na ich ocenę ale na wizerunek całej formacji. Przed adeptami policyjnego rzemiosła kilkumiesięczne szkolenie. To właśnie tam nauczą się podstaw policyjnego abecadła. Jest to bardzo ważny czas, który należy dobrze wykorzystać.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka pogratulował młodym ludziom podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi wielkopolskich policjantów. Podkreślił zaufanie jakim cieszy się ta formacja i życzył policjantom jak najlepszych wyników na kursie podstawowym.

Maciej Święcichowski

fot. Małgorzata Meloch