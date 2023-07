KWP - Uroczyste ślubowanie Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na placu apelowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie w obecności rodzin nowo ślubujących, odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. Teraz funkcjonariusze trafią do policyjnych szkół gdzie odbędą kilkumiesięczne szkolenie.

Przyjęcie do służby nowych policjantów i policjantek to jeden z najważniejszych momentów dla każdego garnizonu. 7 lipca br. na terenie KWP w Poznaniu uroczyste ślubowanie złożyło 55 osób. Policjantki i policjanci w obecności swoich najbliższych, wypowiedzieli przed Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu słowa policyjnej roty. Czeka ich teraz kilka miesięcy spędzonych w policyjnych szkołach, gdzie będą się uczyć zagadnień związanych z prawem, prewencją czy taktykami i technikami interwencji. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów trafią do macierzystych jednostek, gdzie będą służyć na rzecz lokalnych społeczności.

Komendant Mąka pogratulował wszystkim podjętej decyzji. Podkreślił jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby. Im więcej wiedzy posiada policjant tym pewniej się będzie czuł podczas wykonywania swoich obowiązków. Szef wielkopolskich policjantów słowa podziękowania skierował również do rodzin nowo ślubujących. Wsparcie najbliższych jest nieodzowne, by być skutecznym w służbie.

Gratulacje i podziękowania skierował również Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, który w związku z dzisiejszą uroczystością, skierował na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu okolicznościowy adres.

Po zakończonym apelu nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć.

Maciej Święcichowski, fot. Małgorzata Meloch