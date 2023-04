KWP - Uroczyste ślubowanie nowych policjantek i policjantów Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W auli insp. Wiktora Ludwikowskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się dodatkowe, uroczyste ślubowanie policjantów i policjantek przyjętych do służby, które odebrał szef wielkopolskich stróżów prawa nadinsp. Piotr Mąka.

Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło kolejnych 48 funkcjonariuszy. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby policjanci i policjantki złożyli uroczyste ślubowanie. Po kilkumiesięcznym szkoleniu adepci trafią do jednostek na terenie całej Wielkopolski.

Na uroczystej zbiórce obecni byli: I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz ze swoim I Zastępcą insp. Sławomirem Piekutem, mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, ksiądz kanonik Grzegorz Szafraniak - kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przedstawiciele kadry kierowniczej woj. wielkopolskiego.

Po ślubowaniu głos zabrała Pani Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że to duma i wyróżnienie należeć do wielkopolskiej Policji. Pogratulowała ślubującym wyboru tej właśnie drogi. Dodała, że ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest to służba. Następnie został odczytany list od Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, który podziękował za chęć służenia wielkopolanom. Zaznaczył także, że wstępując w szeregi Policji potrzebna jest dojrzałość i wiedza, by dobrze wypełniać swoje obowiązki.

Nadinsp. Piotr Mąka w słowach skierowanych do młodych policjantów, pogratulował im podjętej decyzji i pomyślnego przejścia wieloetapowej rekrutacji. Przypomniał, że ochrona obywateli i służba drugiemu człowiekowi to najważniejsze powinności każdego policjanta. Komendant życzył również sumienności w zdobywaniu wiedzy podczas czekającego adeptów szkolenia. Im więcej młodzi policjanci nauczą się podczas kilkumiesięcznego kursu, tym łatwiej im będzie podczas codziennej służby.

Podczas uroczystości głos zabrał również i zapewnił policjantów o swoim wsparciu - mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Zwrócił uwagę na słowa roty ślubowania, które powinny być drogowskazem do rzetelnej i sumiennej służby. Przypomniał również, że policjantem jest się zawsze i należy o tym pamiętać. Ksiądz kanonik Grzegorz Szafraniak - kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, również złożył gratulacje, życząc dużo mądrości i męstwa na tej nowej drodze.

Wszyscy życzyli nowym policjantkom i policjantom bezpiecznej służby.

Maciej Święcichowski