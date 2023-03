KWP - ŚLUBOWANIE NOWYCH POLICJANTÓW Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rekruci, zanim trafią do służby, odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności. Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 87 mundurowych.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 9 marca br. o godz. 11 odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał ślubujących.

Wśród zaproszonych gości był Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, który życzył ślubującym powodzenia w służbie wielkopolskiej Policji.



Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.



Nadinsp. Piotr Mąką pogratulował nowym funkcjonariuszom wybrania służby dla społeczeństwa. Życzył im satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz realizacji własnych ambicji i marzeń. Przypomniał, że im więcej młodzi policjanci i policjantki nauczą się podczas szkolenia podstawowego, tym łatwiej będzie im pełnić służbę. Podkreślił również, jak ważne dla policjantów jest wsparcie bliskich osób i przekazał podziękowania ich rodzinom.



Podczas uroczystości głos zabrał również wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego asp.sztab. Przemysław Postaremczak, który zaznaczył, że służba w szeregach wielkopolskiej Policji jest wyróżnieniem, ale i dużą odpowiedzialnością, wskazując jednocześnie na wagę służby społeczeństwu.



Następnie głos zabrał ksiądz kanonik Grzegorz Szafraniak kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który przywitał nowo przyjętych funkcjonariuszy w „policyjnej rodzinie”, do której sam jako przewodnik duchowy od niedawna należy i zapewnił ich o swoim wsparciu.



Za wzorową służbę i wyniki osiagane podczas szkolenia podstawowego Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wyróżnił dwóch policjantów.



Był to dla wszystkich nowo przyjętych bardzo ważny dzień, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Teraz czeka ich wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek, by wesprzeć ich w tej trudnej, ale jakże satysfakcjonującej służbie.