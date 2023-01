KWP - Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rekruci, zanim trafią do służby, odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności. Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 79 mundurowych.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 4 stycznia br. o godz. 11 odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał ślubujących.

Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Nadinsp. Piotr Mąką pogratulował nowym funkcjonariuszom wybrania służby dla społeczeństwa. Życzył im satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz realizacji własnych ambicji i marzeń. Przypomniał, że im więcej młodzi policjanci i policjantki nauczą się podczas szkolenia podstawowego, tym łatwiej będzie im pełnić służbę. Podkreślił również, jak ważne dla policjantów jest wsparcie bliskich osób i przekazał podziękowania ich rodzinom.

W uroczystości udział wzięła Pani Aneta Niestrawska – I wicewojewoda Wielkopolski, która złożyła młodym funkcjonariuszom gratulacje oraz odczytała list skierowany do nich od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Podczas uroczystości głos zabrał również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary, który zaznaczył, że służba w szeregach wielkopolskiej Policji jest wyróżnieniem, ale i dużą odpowiedzialnością, wskazując jednocześnie na wagę służby społeczeństwu.

Następnie głos zabrał ksiądz kanonik Grzegorz Szafraniak kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który przywitał nowo przyjętych funkcjonariuszy w „policyjnej rodzinie”, do której sam jako przewodnik duchowy od niedawna należy i zapewnił ich o swoim wsparciu.

Był to dla wszystkich nowo przyjętych bardzo ważny dzień, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Teraz czeka ich wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek, by wesprzeć ich w tej trudnej, ale jakże satysfakcjonującej służbie.

Małgorzata Meloch