KWP - Medycyna pola walki - ćwiczenia

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji KWP w Poznaniu w dniach od 12 do 16 września br. zorganizował szkolenie z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny pola walki. W szkoleniu brali udział policjanci: Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie Wlkp., policjanci z Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariusze SEK Hanower.

Regularne szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny pola walki są niezbędne do podnoszenia kwalifikacji policyjnych ratowników bojowych. Była to również okazja do przećwiczenia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych i umiejętności współpracy między pododdziałami kontrterrorystycznymi z Polski i Niemiec na nieznanym wcześniej terenie.

12 września policjanci pojechali do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przy ul. Rycerskiej. Tam, w 5 zespołach, ćwiczyli udzielanie pomocy w różnego rodzaju przypadkach medycznych. Następnego dnia grupa szkoleniowa udała się do Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie po raz kolejny została podzielona na pięć zespołów, które realizowały założenia szkoleniowe. Dzięki wyposażeniu centrum w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, funkcjonariusze mieli warunki bardzo zbliżone do realnych.

Kolejny dzień to wizyta w byłym Ośrodku Szkoleniowym Policji w Kiekrzu. Podczas 2 założeń, kontrterroryści będąc pod ostrzałem, bez znajomości terenu działań, musieli udzielić pomocy rannemu i ewakuować go w bezpieczne miejsce. W ramach kontynuacji scenariusza, następnego dnia policjanci przenieśli się na poligon wojskowy w Biedrusku.

Kilkuosobowy zespół miał do przejścia kilka kilometrów, nawigując samodzielnie na podstawie informacji przekazanych na odprawie. Następnie musiał przeprowadzić szturm na budynek, w którym przetrzymywany był ranny funkcjonariusz. Ostatni etap to wezwanie wsparcia i ewakuacja zespołu z rannym do punktu ewakuacji.

Ostatni dzień to wizyta w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

W szkoleniu brały udział podmioty zewnętrzne bez których nie było możliwe przeprowadzenie szkolenia: - Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydz. Zdrowia - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Centrum Symulacji, Żandarmeria Wojskowa w Poznaniu - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

