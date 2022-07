KWP – Wybrali mundur Data publikacji 06.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 15 osób. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby policjantki i policjanci złożyli uroczyste ślubowanie. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całej Wielkopolski.

Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 6 lipca br. odbyło się uroczyste ślubowanie 15 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, który jako pierwszy powitał ślubujących.

Kulminacyjnym momentem uroczystej zbiórki były wypowiedziane słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

To właśnie ta treść stanowi o wyjątkowości policyjnej służby. Policjant każdego dnia jest gotów wypełniać ją do końca. To również świadomość, że ochrona bezpieczeństwa obywateli jest podstawowym zadaniem każdego, kto decyduje się założyć policyjny mundur.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut podkreślił, że z chwilą założenia policyjnego munduru, rozpoczyna się nowy rozdział w życiu świeżo upieczonych funkcjonariuszy. Przed nimi ważny czas szkolenia podstawowego i zdobywania policyjnej wiedzy. Komendant przypomniał, że im więcej młodzi policjanci i policjantki się nauczą, tym łatwiej będzie im pełnić służbę. Wyraził również przekonanie, że decyzja o wstąpieniu w szeregi wielkopolskiej Policji, za kilkanaście lat będzie wspominana jako jedna z najlepszych.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Dominika Pupkowska-Bral