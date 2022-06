KWP - Zwycięzcy MTM z wielkopolski wyłonieni Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 27 maja 2022 roku na terenie powiatu wolsztyńskiego odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Deszczowa pogoda nie odstraszyła zawodników, którzy zaciekle rywalizowali w konkurencjach.

W Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego startowało 16 drużyn z województwa wielkopolskiego. Uczestnicy zmagali się w konkurencji teoretycznej – testy oraz konkurencjach praktycznych – przygotowanie pojazdu, jazda sprawnościowa samochodem oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo zawodników sędzia główny odwołał jedną z konkurencji - jazdę sprawnościową motorowerem.

I miejsce oraz Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. To oni będą reprezentować nasze województwo w Turnieju Ogólnopolskim,

II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim,

III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.

W eliminacjach indywidulanych I miejsce zajął Piotr Bryszak z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Otrzymał on nagrodę Wójta Gminy Przemęt oraz Kuratorium Oświaty.

Drużynom z podium serdecznie gratulujemy!

Gratulacje jednak należą się wszystkim drużynom. Dla Was zwycięstwem jest już sam udział w turnieju. Każda tego typu przygoda pogłębia wiedzę z zakresu ruchu drogowego, a co za tym idzie jesteśmy bardziej świadomi i świadomie wpływamy na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Gratulacje należą się również opiekunom, którzy przygotowują i pozytywnie mobilizują młodzież do udziału w turniejach.

Izabela Czerwińska/DPB