KWP – Ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 40 osób. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w jednostkach Policji na terenie całego województwa wielkopolskiego.

W sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 28 kwietnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie 40 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, który jako pierwszy powitał ślubujących.

Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Insp. Sławomir Piekut pogratulował nowym funkcjonariuszom wybrania służby dla społeczeństwa. Życzył im satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz realizacji własnych ambicji i marzeń.

Podczas uroczystości głos zabrali również i zapewnili policjantów o swoim wsparciu - mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz ks. kanonik Grzegorz Szafraniak, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Był to dla wszystkich nowo przyjętych bardzo ważny dzień, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Służba w szeregach wielkopolskiej Policji jest wyróżnieniem, ale i dużą odpowiedzialnością. Teraz czeka ich wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek, by wesprzeć ich w tej trudnej, ale jakże satysfakcjonującej służbie.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na gratulacje od rodzin i bliskich oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Dominika Pupkowska-Bral