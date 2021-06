KWP – Powitanie wakacji! Data publikacji 18.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzieci z Niepruszewa oraz pobliskich miejscowości już powitały wakacje. Na miejscowej plaży służby zorganizowały dla nich imprezę plenerową, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo nad wodą i nie tylko. Nie zabrakło ciekawych atrakcji. Jedną z nich była możliwość obejrzenia z bliska najnowszego śmigłowca Bell 407, który od niedawna jest wykorzystywany przez wielkopolskich policjantów.

Plażę nad jeziorem w Niepruszewie odwiedziło dziś blisko pół tysiąca dzieci z pobliskich szkół podstawowych i przedszkoli. To dla nich służby zorganizowały imprezę plenerową, aby rozmawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Po miesiącach zdalnej nauki, wymuszonej przez pandemię koronawirusa, dzieci z niecierpliwością wyczekują zbliżających się wakacji. Trudno się temu dziwić. Niestety, czas wolny od szkoły jest pełen zagrożeń, z których najmłodsi muszą zdawać sobie sprawę. Nad wodą, w domu, na placu zabaw czy ulicy – wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Można go uniknąć znając podstawowe zasady bezpieczeństwa.

To o nich na plaży w Niepruszewie rozmawiali z dziećmi policjanci, strażacy i ratownicy. Razem zwarli szyki, by w atrakcyjny i przystępny sposób wytłumaczyć najmłodszym jak zachować się w konkretnych sytuacjach. Na potrzeby tej ważnej lekcji policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu wspólnie z WOPR zorganizowali pokazy akcji i ratownictwa wodnego.

Zaprezentowano dzieciom sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów strażaków i żołnierzy. Z bliska można było obejrzeć policyjne motocykle, radiowozy oraz sprzęt wykorzystywany przez kontrterrorystów. Gratką nie tylko dla miłośników lotnictwa był policyjny śmigłowiec Bell 407, który specjalnie na tę okazję zawitał do Niepruszewa. Niezmiennie duży entuzjazm wśród najmłodszych wzbudziły psy i konie policyjne, których także nie mogło zabraknąć na dzisiejszej imprezie.

Policjanci z KWP i KMP w Poznaniu zorganizowali dla dzieci konkursy sportowe, gry i zabawy. Każdy mógł otrzymać symboliczny upominek przypominjący o dzisiejszym wydarzeniu.

Gościem podczas tej wyjątkowej plenerowej imprezy był Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński, który wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu nadinsp. Piotrem Mąką oraz Starostą Poznańskim panem Janem Grabkowskim opowiadali o staraniach służb i urzędów, podjętych w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Wszystkim dzieciom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by całe i zdrowe zasiadły w szkolnych ławkach we wrześniu!

Iwona Liszczyńska