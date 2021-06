KWP – Nowi oficerowie w szeregach wielkopolskiej Policji Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, województwo wielkopolskie zyskało 83 oficerów Policji. Podczas uroczystego apelu akty mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych wręczył nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

16 czerwca 2021 r. na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień oficerski podkomisarza Policji 83 funkcjonariuszy z całej Wielkopolski. To pierwsza taka uroczystość przy ulicy Kochanowskiego. Z uwagi na sytuację pandemiczną promocje oficerskie odbywają się w komendach wojewódzkich Policji.

Po złożeniu przez funkcjonariuszy przysięgi oficera Policji, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka. W słowach skierowanych do policjantek i policjantów podkreślał jak ważny jest to dzień nie tylko dla nich samych, ale dla całej policyjnej formacji i garnizonu wielkopolskiego. Awans na pierwszy stopień oficerski to wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność. Dzięki zdobytym szlifom młodzi oficerowie będą mogli awansować na wyższe stanowiska, a tym samym przekazywać swoją wiedzę i służyć doświadczeniem młodszym funkcjonariuszom. „Policja potrzebuje ludzi kreatywnych i zaangażowanych. Przed Wami wiele obowiązków i wyzwań. Będę na Was liczył” – powiedział szef wielkopolskich stróżów prawa. Wszystkim zebranym nadinsp. Mąka życzył powodzenia i satysfakcji w trakcie dalszej służby.

W uroczystości udział wzięli naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz kierownicy wielkopolskich jednostek Policji, w których służą młodzi oficerowie, a także zaproszenie goście. Wśród nich nie mogło zabraknąć kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu księdza prałata Stefana Komorowskiego oraz przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Iwona Liszczyńska