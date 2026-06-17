KWP - Kolejne realizacje narkotykowe zakończone zatrzymaniami Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu wstępnie podsumowali ostatnie miesiące swojej pracy. Dzięki ich zaangażowaniu i dobrej współpracy z innymi jednostkami Policji na terenie Wielkopolski oraz Prokuraturą Rejonową Poznań Wilda i Prokuraturą Rejonową w Szamotułach zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Policjanci w całym województwie regularnie wymieniają się informacjami i współpracują ze sobą w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Właściwa koordynacja ma kluczowe znaczenie w efektywnym zatrzymywaniu osób związanych z przestępczością narkotykową.

Do pierwszej realizacji doszło 18 maja br. Na terenie pow. poznańskiego do kontroli został zatrzymany samochód osobowy. Policjanci podejrzewali, że jest on wykorzystywany do przewożenia narkotyków. W bagażniku pojazdu zabezpieczono 14 worków foliowych z ponad 14 kilogramami mefedronu. Zatrzymano 19-letniego kierowcę i 18-letnią pasażerkę. Wartość zabezpieczonych środków to 850 tys. złotych. 19-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Kolejna realizacja przypadła na 1 czerwca br. Tego dnia policjanci zatrzymali 3 mężczyzn. Podejrzani zarówno przy sobie jak również w swoich mieszkaniach i piwnicach posiadali różnego rodzaju narkotyki. Zabezpieczono blisko pół kilograma kokainy, marihuanę, mefedronu i tabletki ecstazy. Czarnorynkowa wartość tych środków to 330 tys. złotych. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

2 czerwca br. policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspierani funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu zatrzymali kolejne 2 osoby. Mężczyźni również posiadali w swoich miejscach zamieszkania różnego rodzaju narkotyki takie jak: kokaina, MDMA, tabletki ecstazy, amfetamina, mefedronu, a także środki anaboliczne, między innymi testosteron. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Za tego typu przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Maciej Święcichowski