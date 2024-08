Konin - Jubileuszowy 10. Bieg Służb Mundurowych w Rzgowie

Data publikacji 26.08.2024 Powrót Drukuj

W sobotę 24 sierpnia już po raz dziesiąty - jubileuszowy, odbył się „Bieg Służb Mundurowych” w Rzgowie. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i choć na zewnątrz był ogromny skwar, to nie zniechęciło to uczestników do wzięcia udziału w biegu. W tym roku wystartowało blisko 150 osób.