KWP – Nigdy nie zapomnimy – uroczystości przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego

Przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyła się dziś wyjątkowa uroczystość. Wielkopolscy policjanci, wraz z licznie zaproszonymi gośćmi, uczcili pamięć swoich poprzedników w bestialski sposób pomordowanych przez sowieckich i nazistowskich okupantów.

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie.”

- Jan Kochanowski

W Poznaniu przy kościele garnizonowym Wielkopolskiej Policji znajduje się pomnik, który wszystkim współczesnym policjantom przypomina o tragicznych wydarzeniach z 1940 roku. Na pomniku widnieją nazwiska 340 policjantów Policji Państwowej II RP Województwa Poznańskiego – oficerów, podoficerów i posterunkowych – zaskoczonych znienacka, rozbrojonych, uwięzionych i zamordowanych zdradzieckim strzałem w tył głowy. Wrzuconych do dołów śmierci w Miednoje i Bykowni. To ojcowie, synowie, bracia i mężowie poddani okrucieństwu, skazani za polskość i wierni swojej Ojczyźnie do końca. W chwili śmierci odarci z godności i człowieczeństwa, spoczywają bez trumien i godnego pogrzebu.

Oddawanie czci pomordowanym i pielęgnowanie pamięci o tym, co się wydarzyło, jest dla wszystkich wielkopolskich policjantów nie tylko świętym obowiązkiem, ale przede wszystkim swoistym wyrazem solidarności i patriotyzmu.

Przypadający w maju dzień obchodów upamiętnienia mordu dokonanego przez okupantów to dzień szczególny dla całego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z nadinsp. Piotrem Mąką na czele, dla kadry kierowniczej wielkopolskich jednostek Policji, a także przedstawicieli policyjnych związków zawodowych. W ten sposób przełożeni wielkopolskich stróżów prawa dają świadectwo pamięci o bardzo bolesnym i ważnym okresie w historii naszego kraju.

13 maja 2022 r., przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą tych tragicznych wydarzeń. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

W gronie licznie zaproszonych gości obecni byli: I Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego pan Tomasz Łubiński, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pani Karolina Wojciechowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania pan Michał Lemański.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pan Rafał Reczek, nadinspektor w stanie spoczynku ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP – Pan Zdzisław Centkowski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia „Katyń” oraz Związku Sybiraków Oddział Poznań – pani Teresa Bracka, pan Wojciech Bogajewski i Marek Macutkiewicz.

W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Aresztu Śledczego oraz Izby Administracji Skarbowej. Zaproszeni przyjęli także reprezentanci prokuratury oraz władz wyższych uczelni i świata nauki i kultury.

W wydarzeniu uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą podinsp. Andrzeja Witiwa oraz kompania honorowa Wielkopolskiej Policji.

W trakcie uroczystości odprawiona została msza święta, której przewodniczył Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki. Mszę koncelebrowali - ksiądz kanonik Grzegorza Szafraniak kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz ksiądz prałat Stefan Komorowski, który przez przeszło 30 lat pełnił tę funkcję i był wsparciem duchowym dla wielkopolskich stróżów prawa.

W trakcie apelu pamięci do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich i nazistowskich okupantów. Uczczono ich salwą honorową. Przed pomnikiem zaproszone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Ponad 340 nazwisk policjantów umieszczonych na tablicach Pomnika to tylko nieliczni spośród ofiar, których tożsamość zdołano ustalić. Losy wielu bezimiennych, którzy w policyjnym mundurze oddali życie za Ojczyznę, wciąż pozostają nieznane.

Iwona Liszczyńska